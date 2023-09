Allemagne - France : quelle compo pour les Bleus ? Heure, chaîne TV, les infos du match

Bien lancé en vue de la qualification pour l'Euro 2024, la France rend visite à l'Allemagne, futur pays hôte mais sélection en crise. Suivez la rencontre en direct et commenté à partir de 21h, sur le site Linternaute.com.

Un petit air d'Euro. Pour finir son rassemblement de septembre, l'équipe de France a rendez-vous dans la Ruhr à Dortmund pour y défier l'Allemagne. Un match sans enjeu sinon celui de se frotter à un vieux rival et de marquer son territoire tout en se familiarisant un peu plus avec les lieux. En effet, en juin prochain, les Tricolores devraient être de retour dans la région pour y disputer le championnat d'Europe.

Kolo Muani retrouve l'Allemagne

Avec une cinquième victoire récoltée en autant de matches en phase de qualification, jeudi dernier contre l'Irlande, ils ont fait un grand pas vers le rendez-vous estival et arrivent gonfler de confiance. Toutefois, aucune chance de voir la même équipe sur la pelouse du Signal Iduna Park. Didier Deschamps avait prévenu qu'il utiliserait ce deuxième match pour tester ses hommes et donner à certains la possibilité de se montrer.

Le plus grand chambardement devrait intervenir en défense où Maignan dans le but, Upamecano et Théo Hernandez devraient enchaîner. A côté du gaucher du Bayern Munich, le sélectionneur devrait titulariser William Saliba, devenu incontournable à Arsenal. Un duo inédit qui offre malgré tout un potentiel certain de solidité et une forte mobilité susceptible de contenir les courses notamment de Brandt et Sané, tout en posant un problème complexe à Havertz, au très timide début de saison. Sur les côtés, Pavard devrait avoir sa chance à droite.

Si Camavinga suppléera Rabiot au milieu à côté de Tchouaméni, c'est devant que les regards se tourneront avec le retour programmé de Randal Kolo Muani. Ménagé jeudi, l'attaquant parisien lance enfin sa saison après un été à rallonge où il a forcé son départ de Francfort pour Paris. Une mauvaise nouvelle pour l'arrière garde allemande qui va souffrir face à sa vitesse et qui aurait certainement préféré se coltiner Giroud au jeu plus physique. La présence probable de Coman dessine le profil d'une équipe joueuse et vive autour des tauliers Griezmann et Mbappé.

Une sélection en pleine crise

Si l'équipe de France a pu préparer sereinement ce deuxième match de rentrée, son homologue allemande ne peut pas en dire autant. En effet, la Nationalmannschaft n'en finit plus de faire sa crise et vient ajouter un nouvel épisode à une reconstruction pénible. Nommé en août 2021 pour prendre la succession de Joachim Löw, Hansi Flick a été licencié sans ménagement dimanche dernier. Déjà en difficulté après le nouvel échec de sa sélection en phase de groupes de la Coupe du monde, l'ancien entraîneur du Bayern Munich n'a pas survécu au naufrage des siens, samedi, face au Japon (1-4).

Une défaite cuisante qui dit tout des errances d'une équipe et de joueurs qui ne savent plus qui ils sont et ce qu'ils doivent faire sur le terrain ensemble pour s'en sortir. Face à l'urgence de la situation, les dirigeants du football allemand ont paré au plus pressé et ont demandé à Rudi Völler, directeur sportif de la Fédération, d'assurer l'intérim en attendant qu'une solution (Julian Nagelsmann ?) ne soit trouvée. "Le match contre le Japon nous a clairement montré que nous ne pouvions plus continuer ainsi", a convenu le sélectionneur intérimaire. Ce dernier ne pourra faire de miracle et sait que la réception de l'équipe de France est à double tranchant. Une victoire ou même un nul pourrait nourrir un espoir mais une nouvelle (lourde ?) défaite pourrait saper le moral d'une sélection qui n'a remporté que quatre matches sur les 17 disputés depuis mars 2022, le dernier remontant au 25 mars contre le Pérou.

Attention néanmoins pour les Bleus qui s'ils ne se priveront pas d'enfoncer un rival historique, se méfieront de son orgueil blessé à huit mois d'un Euro à domicile où les Allemands feront tout pour renaître.

Le match amical entre l'Allemagne et la France aura lieu à partir de 21h, du côté du Signal Iduna Park, à Dortmund.

La rencontre amicale entre l'Allemagne et la France sera retransmise en direct sur TF1.

La rencontre entre l'Allemagne de Rudi Völler et la France de Didier Deschamps sera accessible en streaming sur la plateforme MyTF1.

Betclic : Allemagne : 3,10 / Nul : 3,65 / France : 2,20

Parions Sports : Allemagne : 3,10 / Nul : 3,65 / France : 2,20

Winamax : Allemagne : 3,00 / Nul : 3,70 / France : 2,20

Allemagne : Ter Stegen – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Gosens – Can (cap.), Gündogan – Sané, Wirtz, Brandt – Havertz.

France : Maignan – Pavard, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez – Tchouaméni, Camvinga – Coman, Griezmann, Mbappé (cap.) – Kolo Muani.