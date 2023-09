Après une belle passe en profondeur de Ndiaye pour Sabaly, le latéral droit provoque Aïssa Mandi dans la surface algérienne avant de feinter la frappe mais le défenseur ne se jette pas et récupère le ballon. Quelle défense !

Alors qu'il reste moins de cinq minutes dans le temps réglementaire de la première période, les Sénégalais pressent les Fennecs et Mandrea dégage son camp mais le portier dévisse totalement son dégagement.

Après la belle occasion, les Algériens contrent et parviennent jusqu'à la surface mais le tir de Bounedjah est finalement arrêté par Mendy sur sa gauche.

21:37 - Corner pour le Sénégal

Après un contact litigieux entre Sadio Mané et Youcef Atal où l'Algérien s'est écroulé, le n°10 poursuit sa course et décale pour Pape Ciss qui remet en une touche pour Pape Matar Sarr qui frappe mais c'est dévié en corner.