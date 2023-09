Cinq entraîneurs pour remplacer Marcelino à l'OM

Alors que Marcelino aurait annoncé son départ de l'OM, nous vous proposons cinq profils de coachs qui pourraient séduire Pablo Longoria pour relancer Marseille.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino, aurait annoncé à ses joueurs mardi son départ imminent du club phocéen, d'après L'Equipe. Le début de championnat en demi-teinte des Marseillais et l'élimination face au Panathinaïkos en troisième tour de qualification à la Ligue des Champions ont contribué à accentuer le climat de tension autour de l'OM, avec des groupes de supporters demandant même la démission du Président Pablo Longoria, qui soutient encore le coach qu'il a choisi. Même si rien n'est encore officiel, nous vous proposons cinq pistes pour remplacer Marcelino à la tête de l'OM :

Zinédine Zidane

Et pourquoi pas ? Toujours sans banc depuis son départ du Real Madrid en 2021, "Zizou" n'a connu aucune autre expérience que la Maison Blanche. Son passage au Real a été une réussite incontestable, et il paraît peu probable de le voir entraîner un club de moindre standing. Mais l'OM est un club à part, et "Zizou" est un personnage à part. Même s'il n'a jamais joué sous le maillot marseillais, une histoire forte lie le club et le joueur. Zidane aurait même refusé le poste d'entraîneur du PSG cet été. Le projet marseillais est sur la bonne voie depuis que Pablo Longoria a pris la Présidence, l'OM a retrouvé le podium et de l'ambition sur le marché des transferts comme sur le terrain.

Même si leurs moyens restent limités, que ce soit pour recruter ou pour trouver un accord salarial avec Zinédine Zidane, rien n'interdit aux Phocéens de rêver d'une arrivée de la légende madrilène. Evidemment, le voir rejoindre un club qui ne joue pas la Ligue des Champions en cours de saison serait une surprise immense ; mais Zinédine Zidane a peut-être une opportunité unique de porter un projet d'envergure, et d'ouvrir un chapitre romantique comme le football moderne n'en fait plus.

Julen Lopetegui

Un nouveau coach espagnol sur le banc Phocéen ? Julen Lopetegui ressemble au candidat idéal pour Pablo Longoria : un entraîneur ibérique avec une philosophie de jeu bien définie mais capable de s'adapter à son effectif, et ayant l'expérience du plus haut niveau européen. Le Basque a un passé de formateur et sait s'y prendre avec les jeunes, mais il a aussi entraîné brièvement la Roja, avec laquelle il a obtenu de superbes résultats, et le Real Madrid avec moins de succès.

Surtout, il sort de deux expériences réussies. Entre 2019 et 2022, il mène le FC Séville à trois qualifications pour la Ligue des Champions, finissant chaque fois 4e de Liga. Il obtient un titre en Ligue Europa en 2020 etune qualification en huitième de finale de Ligue des Champions en 2021. La saison dernière, il a rejoint Wolverhampton en cours de saison pour sauver le club anglais de la relégation, ce qu'il a réussi avec brio en finissant 13e, avant de quitter les Wolves pour des désaccords avec sa direction.

Le technicien espagnol est capable de faire évoluer ses équipes dans différents schémas (4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-4-2 principalement) et de s'adapter à son effectif, en adoptant toujours un jeu de possession patient avec un pressing haut à la perte du ballon. Julen Lopetegui s'appuie beaucoup sur ses joueurs de couloirs pour créer des différences, et c'est justement l'une des forces de l'OM, avec des latéraux offensifs (Clauss, Lodi) et des ailiers percutants (Harit, Sarr, Ndiaye). Sa philosophie de jeu mais aussi sa capacité d'adaptation en font le candidat idéal pour l'OM de Pablo Longoria, qui aime remanier régulièrement son effectif et recruter des joueurs polyvalents.

Ruud van Nistelrooy

Dans le petit livre des grands joueurs à la carrière d'entraîneur toute aussi brillante, le nom de Ruud van Nistelrooy ne serait pas une anomalie. Comme Zidane, lui aussi n'a connu qu'un club comme entraîneur principal. Après avoir fait ses gammes comme adjoint de la sélection des Pays-Bas et dans les catégories de jeunes du PSV Eindhoven, il prend la tête du club néerlandais au début de la saison 2022-2023 et remporte immédiatement la Supercoupe des Pays-Bas. Il réussit une superbe première saison comme entraîneur principal, menant son équipe à la seconde place du championnat devant l'Ajax et remportant la Coupe des Pays-Bas, face aux Ajacides à nouveau. Il a quitté son poste à la surprise générale en fin de saison en raison de désaccords avec sa direction et son staff.

Son profil de jeune entraîneur à la philosophie de jeu offensive pourrait attirer l'œil de Pablo Longoria. Plus encore que par ses résultats, c'est par son jeu que l'équipe de Ruud van Nistelrooy s'est illustrée la saison dernière. Flexible tactiquement (4-4-2 ou 4-3-3 le plus souvent) mais avec des principes forts, le coach néerlandais adopte un pressing similaire au marquage individuel d'Igor Tudor, avec un bloc médian moins agressif néanmoins. Il aime que son équipe ressorte de son camp en se projetant vite vers l'avant, avec de nombreuses courses offensives des milieux de terrain, et des latéraux qui aident à la construction en prenant la place des relayeurs dans l'entrejeu. Cette philosophie offensive pourrait réussir et surtout plaire aux supporters de l'OM. Ruud van Nistelrooy pourrait toutefois être moins conciliant que d'autres avec les nombreux transferts dont Pablo Longoria est coutumier, lui qui n'avait pas apprécié le départ de Cody Gakpo à Liverpool en janvier 2023 par exemple.

Christophe Galtier

Difficile de ne pas mettre le Marseillais Christophe Galtier dans cette liste. Sa dernière expérience remonte à la saison dernière au PSG, et cela pourrait ne pas plaire aux supporters phocéens. De plus, malgré le titre en Ligue 1, les éliminations en huitièmes de finale de Ligue des Champions et de Coupe de France sont restées comme des échecs. Il a l'avantage d'être français et d'avoir réussi dans des clubs d'un niveau similaire à l'OM, comme à Lille où il a remporté le titre. Pas sûr néanmoins que son jeu conservateur plaise à Pablo Longoria, et pas sûr que lui même accepte de ne pas avoir son mot à dire sur le recrutement et les transferts.

Surtout, il a des déboires avec la justice qui pourraient rapidement refroidir la direction marseillaise et ne pas plaire du tout aux suiveurs de l'OM. En effet, une enquête préliminaire a été ouverte contre lui en avril pour des soupçons de " discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion " lors de son passage à l'OGC Nice. Mais il reste un grand nom en France, et après avoir été brièvement lié à l'Olympique Lyonnais, il ne serait pas étonnant de le voir annoncé du côté de l'OM.

Oliver Glasner

L'entraîneur autrichien est toujours sans poste, et il a le profil pour plaire à Pablo Longoria. Il était un candidat sérieux à la sélection allemande après le limogeage d'Hansi Flick, mais c'est Julian Nagelsmann qui devrait finalement être nommé à la tête de la Mannschaft. Oliver Glasner a repoussé les approches de l'Olympique Lyonnais, pas convaincu par le projet et le potentiel de l'effectif rhodanien, mais pourrait se laisser tenter par l'aventure chez le rival marseillais. Il a fait ses débuts en autriche, entraînant le SV Ried puis LASK Linz. Après une belle pige de deux ans du côté de Wolfsburg, qu'il qualifie en Ligue des Champions lors de sa dernière saison, il rejoint l'Eintracht Francfort.

Encore une expérience réussie pour l'Autrichien, qui va jusqu'à offrir un sacre européen au club allemand en remportant la Ligue Europa en 2022, après avoir notamment éliminé le FC Barcelone. Les résultats en championnat son plus contrastés, avec une 11e et une 7e place. Son équipe joue souvent en 3-4-2-1 avec un jeu très direct, et une animation offensive proche de celle d'Igor Tudor avec des pistons très sollicités et des offensifs polyvalents. Spectaculaire offensivement, l'Eintracht de Glasner pouvait néanmoins être fragile sur les transitions défensives. Son approche directe pourrait plaire aux dirigeants et aux supporters olympiens, et son CV ressemble à celui d'un bon candidat au poste.

D'autres pistes à explorer

Parmi les autres candidats que l'on pourrait retrouver dans la shortlist de Pablo Longoria, les anciens du RB Leipzig Ralph Hasenhüttl et Jesse Marsch ont une philosophie de jeu qui pourrait séduire le Président espagnol. Des coachs comme Graham Potter ou Marcelo Gallardo, qui a déjà refusé le poste cet été, paraissent un peu trop renommés pour l'OM à l'heure actuelle. Philippe Montanier a montré par le passé qu'il pouvait construire une équipe qui gagne et qui joue bien, à la Real Sociedad mais aussi à Toulouse. Enfin, Julien Stéphan et Lucien Favre pourraient être tentés par le défi marseillais s'ils sont contactés, même si Pablo Longoria n'a jusque là pas montré d'intérêt pour des coachs français.