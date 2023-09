Bayern Munich - Manchester United : sur quelle chaîne suivre le choc ?

Le Bayern Munich reçoit Manchester United ce mercredi 20 septembre à l'occasion du premier gros choc de cette saison de Ligue des champions.

Après son élimination en quarts de finale la saison passée, le Bayern Munich aborde la compétition avec de plus grandes ambitions pour faire mieux que l'année dernière. Et pour se mettre en jambes, les Bavarois affrontent un cador européen. Ces derniers sont les favoris pour terminer leaders de ce groupe A qui est aussi composé de Copenhague et Galatasaray. "Ça ne dit pas grand-chose d'eux, parce que dans un match, on n'est jamais certain d'un résultat contre Man United. Même quand on pense que l'on a le match sous contrôle, c'est le moment le plus dangereux", a tempéré Thomas Tuchel.

Les Red Devils vivent un début de saison plus que compliqué d'un point de vue comptable avec trois défaites en cinq matches de Championnat. "En ce qui concerne le Bayern, je pense avoir déjà expliqué ce que dont nous avons besoin là-bas : nous avons absolument besoin de caractère, croyance, résistance, détermination", a expliqué Erik Ten Hag.

A quelle heure débute le match Bayern Munich - Manchester United ?

Le match Bayern Munich - Manchester United débutera à 21h ce mercredi 20 septembre. Il se déroulera à l'Allianz Arena de Munich.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Bayern Munich - Manchester United ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera cette affiche entre le Bayern Munich et Manchester United. C'est le Suédois Glenn Nyberg qui sera l'arbitre de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Bayern Munich - Manchester United ?

La plateforme digitale de Canal+, MyCanal, diffusera également la rencontre entre le Bayern Munich et Manchester United. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder le match.

Quelles compositions probables pour Bayern Munich - Manchester United ?

Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs à l'occasion de ce choc ! En effet, Guerreiro et Neuer sont forfaits alors que Coman est incertain. Voici le onze probable des Munichois : Ulreich - Laimer, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Kane.

De son côté, Erik Ten Hag a encore plus de problèmes avec l'absence de Varane, Shaw, Malacia, Heaton et Amrabat. S'ajoutent aussi les forfaits de Sancho et Antony écartés pour des raisons extra-sportives. Voici le onze probable des Anglais : Onana - Dalot, Lindelöf, Martinez, Reguillon - Casemiro, Eriksen - Garnacho, Fernandes, Rashford - Højlund

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bayern Munich - Manchester United ?

Les Bavarois sont les favoris de cette rencontre face à Manchester United sur les sites de paris sportifs comme sur Betclic où ils sont à 1,49, le nul est à 4,87 et la victoire mancunienne est à 5,75. Sur Winamax, les Allemands sont aussi à 1,49, le nul est à 4,80 et la victoire de Manchester United est à 5,70.