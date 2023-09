SÉVILLE - LENS. Les Sang et Or font leur entrée en lice dans cette Ligue des Champions où il se déplacent en Espagne pour affronter le FC Séville. Lucas Ocampos a ouvert le score d'une tête lobée pour les Andalous. Suivez le match en direct.

En direct

21:38 - Le carton jaune pour Gudelj Décidément, les cartons jaunes pleuvent sur ce Séville - Lens. Milan Gudelj écope du cinquième carton de la rencontre en 38 minutes de jeu après une semelle et un pied haut sur Nampalys Mendy.

21:33 - Quel arrêt de Samba ! Sur un centre venant de la droite de Lamela, Brice Samba sauve le 2-1 devant Lucas Ocampos qui est passé très proche du doublé. Le portier lensois récupère le cuir sur sa ligne.

21:31 - Quatrième carton jaune lensois Après Medina, Sotoca et Samba, c'est au tour d'Angelot Fulgini d'être averti après un coup de coude sur Juanlu dans les airs.

21:26 - Quel but de Fulgini ! Angelo Fulgini ne manque pas cette occasion et égalise sur ce superbe coup franc. Le n°11 lensois le frappe côté gardien et Dmitrovic ne peut qu'effleurer le ballon. 1-1 entre les Andalous et les Sang et Or.

21:25 - Coup franc dangereux pour Lens ! Après une belle percée d'Elye Wahi au centre du terrain, l'attaquant est suivi juste devant la surface par trois joueurs du FC Séville et obtient la faute. Coup franc dangereux pour les Sang et Or.

21:23 - Frankowski imprécis Alors qu'il a été trouvé dans le dos de Pedrosa, Frankowski arrive dans la surface et centre en retrait pour Elye Wahi mais Fernando coupe la trajectoire. Occasion manquée pour Lens !

21:21 - Wahi face à Ramos À la course sur l'aile droite avec Sergio Ramos, Elye Wahi est bousculé par le défenseur espagnol. Au sol, l'attaquant refuse la main tendue par l'ancien défenseur du PSG.

21:20 - Au tour de Samba La distribution des cartons jaunes continue pour le RC Lens ! Alors que Pedrosa a commis une obstruction sur Sotoca, Brice Samba a demandé des explications à Tobias Stieler mais le capitaine des Sang et Or a écopé d'un carton jaune pour contestation.

21:17 - Sotoca averti Quelques minutes après Medina, c'est au tour de Florian Sotoca d'avoir un carton jaune après avoir mis un coup de coude involontaire à Pedrosa.

21:15 - Carton jaune pour Medina Alors qu'il a été devancé par Juanlu, Facundo Medina a fauché l'Espagnol en retard. L'Argentin écope d'un carton jaune pour cette faute. Le coup franc qui suit ne donne rien après un dégagement de Sotoca.

21:10 - Ocampos lobe Samba ! À la 9e minute de jeu, Lucas Ocampos ouvre le score pour le FC Séville d'une belle tête ! Sur un corner de la gauche vers la droite frappé au premier poteau par Ivan Rakitic, l'Argentin devance Machado a reprend de la tête. Lobé, Brice Samba ne peut empêcher le but.

21:09 - Corner pour Séville Dépassé par Pedrosa, Frankowski ne peut revenir sur le latéral et Gradit concède le corner.

21:08 - Danso vigilant Trouvé sur l'aile droite, Djibril Son temporise et lève la tête avant de centrer tendu au premier poteau mais Kevin Danso a bien suivi et a finit par dégager le ballon.

21:06 - Ocampos contré Après une mésentente entre Medina et Nampalys Mendy, Lucas Ocampos se défait en un pas de Kevin Danso d'un grand pont et frappe mais c'est bien contré par la défense lensoise.

21:04 - Frankowski fait l'effort Alors que Sergio Ramos tentait la passe en profondeur, Florian Sotoca a dévié la transmission et Frankowski a évité de justesse le corner. Les Lensois sont bien entrés dans leur match.

21:02 - Wahi imprécis Trouvé sur la gauche de la surface andalouse, Elye Wahi feinte de repartir vers son but avant de finalement centrer du gauche mais c'est beaucoup trop long.

21:00 - C'est parti ! Youssef En-Nesyri donne le coup d'envoi de FC Séville - Lens. À noter que les Sang et Or vont attaquer vers la droite du terrain.

20:59 - Une minute de silence Une minute de silence est observée avant le coup d'envoi pour rendre hommage aux victimes du tremblement de terre au Maroc et en Libye.

20:57 - Entrée des joueurs Les 22 acteurs viennent d'entrer sur la pelouse du stade Ramon Sanchez Pizjuan. Le coup d'envoi sera donné d'ici quelques instants après l'hymne de la Ligue des Champions.

20:55 - La liste des remplaçants Voici la liste des joueurs qui vont débuter sur le banc du FC Séville ainsi qu'au RC Lens : Séville : L.Badé, M.Diaz, Gattoni, Jordan, Lukebakio, R.Mir, J.Navas, Nyland, Salas, B.Soumare, Suso, O.Torres

Lens : R.Aguilar, A.Diouf, El Aynaoui, M.Guilavogui, M.Haidara, Khusanov, Leca, Maouassa, Pandor, Said, Thomasson

20:50 - Les cotes du match Alors que le RC Lens effectue son retour en Ligue des Champions plus de vingt ans après sa dernière apparition, les Sang et Or ne sont pas favoris face au FC Séville selon les sites de paris sportifs en ligne : Betclic : Séville : 1,96 / Nul : 3,50 / Lens : 4,20

Bwin : Séville : 1,90 / Nul : 3,25 / Lens : 3,75

NetBet : Séville : 1,90 / Nul : 3,40 / Lens : 3,90

Unibet : Séville : 1,95 / Nul : 3,50 / Lens : 4,15

20:45 - L'hommage de Mendilibar à Haise Avant la rencontre de Ligue des Champions qui oppose le FC Séville au Racing Club de Lens, l'entraîneur andalou a rendu hommage à son homologue en conférence de presse : "Lens a perdu quelques bons joueurs partis dans d'autres championnats. Il est également vrai qu'ils ont mal commencé, avec un seul match nul sur les cinq matchs joués. Ils ne sont pas encore au niveau de la saison dernière. Ils ont un entraîneur (Franck Haise) depuis cinq ans et je ne pense pas qu'il soit nerveux par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'il a un style de jeu très clair qui pour une raison ou une autre, ne donne pas de résultats cette saison mais je suis persuadé qu'il ne va pas changer et qu'il va continuer à appliquer son idée."

20:40 - Des milliers de supporters Lensois attendus Pour cette affiche à Séville ce soir, 2.200 supporters Sang et Or seront présents dans les travées du stade Ramon Sanchez Pizjuan.

20:37 - Haise : "Ne pas jouer avec la peur" Malgré le début de saison très compliqué du RC Lens (dernier de Ligue 1 avec 1 point), Franck Haise a témoigné sa confiance à ses joueurs en conférence de presse tout en leur disant d'être solidaire : "Si on est à 100 % collectivement et individuellement, comme l'équipe l'a déjà fait, et pas que sur un match ou deux, on est vraiment en mesure de poser des problèmes aux équipes de notre groupe, j'en suis certain. Ce qui compte, c'est d'être authentique. Il ne faut pas jouer avec la peur. Je leur dis depuis 3 ans et demi. Il faut jouer avec confiance parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans nos contenus."