Qui est Alexis Beka Beka qui menace de sauter d'un viaduc ?

Le joueur de l'OGC Nice Alexis Beka Beka menace de se suicider ce vendredi 29 septembre depuis le viaduc de Magnan

Alexis Beka Beka, âgé seulement de 22 ans et joueur professionnel de l'OGC Nice, est actuellement au sommet du viaduc de Magnan sur l'autoroute A8 en direction de Aix en Provence. Si pour le moment les forces de l'ordre, les pompiers et un psychologue de l'OGC Nice ont été dépêchés sur place, il est difficile de savoir exactement les motifs de son geste. Selon certaines sources provenant de France Bleu Provence ou encore RMC Sport, le joueur aurait mal vécu une rupture amoureuse.

Sur le plan sportif, Alexis Beka Beka est un jeune joueur de l'OGC Nice, évoluant au milieu de terrain. Il sera formé dans un premier temps du côté de Caen et fait ses débuts avec le club normand en 2019 avant de signer son premier contrat pro en 2020. Après une bonne saison, il décide de s'engager en Russie, au Lokomotiv Moscou alors qu'il était également courtisé par l'OGC Nice. Finalement, c'est en 2022 qu'il retourne en France et signe à Nice.

Un seul but, mais décisif

C'est seulement quelques semaines plus tard qu'il marque son premier but avec Nice en prolongations lors des barrages de Ligue Europa Conference face au Maccabi Tel-Aviv, permettant aux Niçois de se qualifier à la phase de poules de la compétition européenne. Au total, il n'a pour le moment joué que 14 matchs de championnat avec les Aiglons et n'a pas joué une seule fois depuis le début de la saison.

Il a disputé les Jeux olympiques

Chez les espoirs, Alexis Beka Beka a disputé les qualifications de l'Euro des moins de 19 ans en 2020, mais il a surtout été appelé par Sylvain Rippol, sélectionneur des Bleus à l'époque, pour disputer les JO au Japon. Il joue son premier match en équipe de France olympique quelques jours plus tard lors d'un match amical contre la Corée du Sud.