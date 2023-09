Clermont - PSG : quelle compo pour les Parisiens ? Les infos du match

Après sa brillante victoire dans le Classique face à l'OM la semaine passée, le PSG se déplace sur la pelouse de ma lanterne rouge Clermont pour confirmer à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1.

Lanterne rouge de Ligue 1, Clermont espère enfin sa lancer cette saison. Les hommes de Pascal Gastien n'ont qu'un petit point après six journées disputées. Pourtant, ils étaient restés sur une 8e place la saison passée et nourrissaient des bons espoirs avant ce nouvel exercice. Ce samedi, la tâche sera ardue d'autant plus que les Auvergnats ont encaissé 11 buts lors des deux derniers matches à la maison face au PSG.

Le club de la capitale arrive en terres clermontoises avec une immense confiance. En effet, en plus de leurs bons résultats face à Clermont, les hommes de Luis Enrique restent sur un large succès face au rival historique, l'Olympique de Marseille (4-0). Malgré tout, Luis Enrique tempère : "C'est un match loin d'être confortable, Clermont est la 3e équipe du championnat avec la meilleure possession, la 4e équipe qui concède le moins de tirs. C'est un match très difficile."

A quelle heure débute le match Clermont - PSG ?

Le match Clermont - PSG débutera à 17h ce samedi 30 septembre. Il se déroulera au stade Gabriel Montpied de Clermont.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Clermont - PSG ?

C'est PrimeVideo qui retransmettra ce Clermont - PSG. Marc Bollengier sera l'arbitre principal de cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Clermont - PSG ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Clermont - PSG sera sur la plateforme digitale d'Amazon, PrimeVideo. Le Pass Ligue 1 est nécessaire pour avoir accès au match.

Quelles compositions probables pour Clermont - PSG ?

Pascal Gastien devra composer sans deux joueurs pour la réception du PSG. En effet, Neto Borges et Yoël Armougom manqueront la rencontre. Voici le onze probable des Auvergnats : Diaw - Seidu, Pelmard, Caufriez - Zeffane, Gonalons, Gastien, Allevinah - Cham, Nicholson, Rashani

Pour le PSG, pas de retour important. Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Marco Asensio ne seront pas là face à Clermont alors que Kang-in Lee est indisponible car il est avec sa sélection. Un doute subsiste quant à la titularisation de Kylian Mbappé touché contre l'OM. Voici la compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, G. Ramos, Kolo-Muani.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Clermont - PSG ?

Les Parisiens sont évidemment les grands favoris de cette affiche. Sur Betclic, ils sont à 1,45, le nul est à 4,83 alors que la victoire de Clermont est à 6,60. Sur Winamax, les hommes de Luis Enrique sont à 1,42, le nul est à 5 et la victoire des Clermontois est à 7,50.