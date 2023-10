Newcastle - PSG : Paris ridiculisé chez les Magpies... le résumé de la rencontre

04/10/23 - 23:20 - Lucas Hernandez, défenseur du PSG : "Si tu ne mets pas de rythme ou d'intensité, tu finis avec ce résultat"

Au micro de Canal +, le latéral s'est exprimé : "On savait que ça serait difficile. C'est la Ligue des Champions... Si tu ne mets pas de rythme ou d'intensité, tu finis avec ce résultat. La prochaine fois, il faudra être plus agressif. On n'a pas su bien gérer le tempo de cette rencontre. On doit renverser cette situation, dès dimanche, contre Rennes."