Fin de carrière pour Neymar après sa grave blessure ?

Le Brésilien Neymar Jr s'est grièvement blessé au genou dans la nuit de mardi à mercredi avec la sélection brésilienne. Au point de compromettre la suite de sa carrière ?

Nouveau coup dur pour le Brésilien Neymar. Lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde face à l'Uruguay où le Brésil s'est incliné 2-0, l'ancien joueur du PSG et actuel joueur d'Al-Hilal dans le championnat saoudien, s'est effondré sur la pelouse en se plaignant du genou. Le numéro 10 du Brésil s'est blessé près du rond central après une légère charge de Nicolas de la Cruz. Le docteur de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, s'est immédiatement porté à son chevet. Contraint de céder sa place en marchant appuyé sur des béquilles, la jambe gauche intégralement protégée par une attelle, Neymar ne semblait pas être à la fête. L'heure était à l'inquiétude, et celle-ci était malheureusement justifiée.

La CBF, la Confédération Brésilienne de Football, a indiqué hier soir dans un communiqué que les examens médicaux "ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche". Une double blessure terrible pour le joueur qui revenait tout juste d'une indisponibilité de près de six mois après une opération à la cheville. Il va maintenant devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale, selon le même communiqué : "L'attaquant sera opéré, à une date qui n'a pas encore été fixée, pour corriger les blessures".

Cette blessure annonce une nouvelle indisponibilité d'au moins six mois pour Neymar, et même beaucoup plus avant de retrouver de bonnes sensations pour celui qui est déjà âgé de 31 ans. Il avait déjà raté environ un tiers des matches lors de son passage au Paris Saint-Germain, l'une des raisons de son départ sans doute.

Neymar s'est exprimé cette nuit dans une publication Instagram : "C'est un moment très triste, le pire des moments. Je sais que je suis fort, mais cette fois-ci, j'aurai encore plus besoin de ma famille et de mes amis. Ce n'est pas facile de passer par une blessure et une opération, alors imaginez tout recommencer après quatre mois de convalescence." Ses amis et anciens coéquipiers lui ont aussi apporté leur soutien, comme Lionel Messi dans une story Instagram : "Beaucoup de force Neymar !". Thiago Silva a quant à lui eu un d'un message d'espoir pour l'attaquant : "Les pleurs peuvent durer pendant une nuit, mais la joie vient le matin !", écrit-il en publiant une photo aux côtés de Neymar en sélection brésilienne. Neymar enchaîne les lourdes blessures, et il lui faudra une grande force mentale pour poursuivre sa carrière après ce nouveau coup d'arrêt.