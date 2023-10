PSG - Strasbourg : chaîne, heure, compos... toutes les infos du match

Pour le retour de la Ligue 1, le PSG reçoit, au Parc des Princes, ce samedi 21 octobre, le RC Strasbourg, dans le cadre de la 9e journée. Kylian Mbappé est attendu en forme après ses trois buts en équipe de France.

Le coup de sifflet final de la trêve internationale, pour le coup d'envoi de la Ligue 1. Au Parc des Princes, ce samedi, le PSG (3e, 15 points) reçoit Strasbourg (11e, 10 points) avec l'objectif de retrouver le trône de leader. C'est également une semaine importante qui démarre pour Paris avant le retour de la Ligue des Champions, mercredi prochain, avec la réception de l'AC Milan, et un match pour le haut du tableau face à Brest, dimanche prochain.

Face à la presse, Luis Enrique, qui n'apprécie pas l'exercice médiatique, s'est confié à l'approche de ce PSG - Strasbourg : "Si tu penses que le match contre Strasbourg sera facile, c'est une erreur. Ce sera plus difficile que face au Milan. Contre Milan, je vais devoir calmer mes joueurs, là je vais devoir les motiver. Ce sera un adversaire motivé avec de jeunes joueurs de qualité."

En milieu de semaine, Patrick Vieira a donné la clef de cette rencontre importante pour le RCSA, qui reste sur deux revers de rang en Ligue 1 : "C'est un beau challenge pour nous. On devra avoir la bonne attitude, l'agressivité nécessaire pour faire une bonne performance. (…) Concentration et rigueur nous permettront de faire un résultat. On ne peut pas se permettre d'avoir des oublis dans les replis défensifs, dans les couvertures. On ne doit pas faire d'erreurs."

Dans le cadre de cette 9e journée de championnat, la Ligue 1 offre une affiche historique : PSG - Strasbourg. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 17h00, au Parc des Princes, par M.Dechepy.

Comme c’est le cas pour la plupart des affiches de la Ligue 1, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce PSG - Strasbourg. Cette rencontre sera diffusée par Amazon. Vous devrez donc vous brancher sur Amazon Prime Video.

Pour suivre PSG - Strasbourg en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à Amazon Prime Video.

La composition probable de Luis Enrique pour ce PSG - Strasbourg : Donnarumma - Hernandez, Marquinhos, Skriniar, Hakimi - Ugarte, Vitinha - Mbappé, Kolo Muani, Ramos, Dembélé.

La composition probable de Patrick Vieira pour ce PSG - Strasbourg : Sels - Delaine, Sylla, Nyamsi, Perrin, Guilbert - Deminguet, Sissoko, Doukouré - Emegha Bakwa.