Lens - PSV : les Lensois restent invaincus, le résumé du match

23:30 - Un nul à réaction, le résumé du match

C'est un scénario qu'on a vu et revu et auquel on va finir par s'habituer en Ligue des Champions. Une fois encore, Lens a concédé l'ouverture du score, comme à Séville et comme il y a trois semaines contre Arsenal. Et comme lors de ces deux rencontres, Lens a trouvé les ressources pour égaliser. Si contre les Gunners, ils avaient même poussé la gourmandise et la révolte jusqu'à marquer une seconde fois et gagner, ce soir, ils se seront "contentés" du nul comme en Andalousie. A la fois sur leur faim de ne pas réussir à mieux enchaîner et de ne pas récompensés leurs supporters à la hauteur de leurs encouragements, mais pas mécontents non plus de cette issue dans un match qui aurait pu leur échapper et finalement assez équilibré.

Lens demeure une équipe en convalescence et cela s'est vu encore dans un début de match compliqué où les joueurs d'Eindhoven ont tout de suite exercé une très forte pression, investissant le camp lensois pour perturber les sorties de balle. Heureusement l'étau s'est desserré et les Sang et Or ont pu mieux s'exprimer, notamment à droite où ils insistèrent toute la rencontre avec un Frankowski, intenable et increvable.

A chacune de ses montées, le Polonais prenait le dessus sur Dest et distillait des centres tous plus dangereux que les autres. Sur l'un d'entre eux, Medina était trop court après que Wahi n'eut réussi à le couper au premier poteau. Puis le latéral colombien manquait de conviction quand un centre de Sotoca traversa la surface jusqu'à lui. Seul, il écrasait sa tentative qui n'inquiétait pas Benitez. Lens crut payer son manque de réalisme quand après avoir rendu l'initiative aux Néerlandais, Lozano s'infiltra à gauche entre Sotoca et Frankowski pour enrouler une frappe du droit. Heureusement, le ballon n'était pas assez brossé et s'écrasait sur le poteau de Samba.

Lens avait eu chaud mais allait finir par craquer. Revenus nerveux des vestiaires, les locaux se faisaient surprendre par Bakayoko. A l'angle droit de la surface, le jeune attaquant belge décocha une frappe flottante qu'il logea au ras du poteau de Samba, surpris par la trajectoire. Ce fut le coup de fouet qu'attendait les Nordistes pour enfin se lâcher. Il ne leur fallut que dix minutes pour recoller.

A droite, Frankowski profitait de l'absence de marquage pour ajuster un nouveau centre dans la surface néerlandaise. Cette fois, Wahi jaillissait dans le dos de Boscagli et devant Ramalho pour reprendre de l'extérieur du droit et glisser le ballon entre Benitez et son premier poteau. Déjà décisif face à Arsenal, l'international espoir répondait à son comparse belge et rallumait la flamme de Bollaert. Dès lors, Lens changea de visage et se montra plus tranchant sans toutefois parvenir à prendre l'avantage. Le leader du championnat néerlandais se procura aussi de belles occasions comme ce coup franc de Veerman qu'un dos lensois dans un mur éclaté détourna de peu en corner.

Rien ne départagea finalement ses deux équipes, très proches. A défaut de faire un pas décisif vers la qualification pour les huitièmes de finale, Lens se satisfait de ce match nul à réaction qui lui permet de rester invaincu en Ligue des Champions, et d'étirer la bonne série entamer en septembre à Séville. Rendez-vous dans deux semaines à Eindhoven pour le match retour. Une nouvelle chance de prolonger le rêve européen et qui sait de rêver encore plus grand.