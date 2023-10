OM - OL : compos, chaîne, heure... Les infos du choc !

L'Olympique de Marseille reçoit l'Olympique Lyonnais ce dimanche 29 octobre à 20h45 dans un choc aux enjeux très importants. Découvrez toutes les informations de cette rencontre.

L'Olympique de Marseille vit une saison particulière. Après avoir perdu son entraineur très tôt dans la saison suite au départ de Marcelino, Gennaro Gattuso est arrivé en pompier de service mais peine à obtenir des résultats. Au classement, les Phocéens sont 8es avant le début de cette 10e journée. En revanche, en Europe, les Marseillais occupent la première place de leur groupe après leur succès ce jeudi face à l'AEK Athènes (3-1) et pourraient s'appuyer sur ce succès pour démarrer une série de victoires.

En face la saison de l'OL est encore plus particulière que celle de son adversaire du soir. Elle est même catastrophique. Tout comme l'OM, les Gones se sont séparés de leur entraineur en début de saison et l'arrivée de Fabio Grosso n'a pas entrainé un changement radical. Après neuf journées de Ligue 1, les Lyonnais occupent la dernière place et n'ont toujours pas engrangé le moindre succès. "Je n'ai jamais aimé faire du théâtre. Je veux faire mon travail, et le faire bien, comme j'ai envie", a déclaré Fabio Grosso qui fait référence à l'annulation d'un entrainement cette semaine suite à des fuites dans la presse.

A quelle heure débute le match OM - OL ?

Le match OM - OL débutera à 20h45 ce dimanche 29 octobre. Il se déroulera au Stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - OL ?

C'est PrimeVideo qui retransmettra ce match des Olympiques qui compte pour la 10e journée de Ligue 1. François Letexier sera l'arbitre de ce choc.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - OL ?

La seule diffusion streaming qui sera disponible pour suivre cet OM - OL sera sur la plateforme d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour suivre cette rencontre.

Quelles compositions probables pour OM - OL ?

Pour ce choc de la 10e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso devrait pouvoir compter sur les retours de Pau Lopez, Samuel Gigot ou encore Joaquin Correa. Seul Leonardo Balerdi devrait manquer ce rendez-vous après son carton rouge reçu à Nice lors de la dernière journée. La compo probable des Marseillais : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Veretout, Rongier, Kondogbia - Sarr, Harit - Aubameyang.

En face, Fabio Grosso a un seul petit doute sur la présence dans les cages d'Anthony Lopes qui a un problème au dos. Le gardien portugais a malgré tout repris l'entrainement collectif en fin de semaine et devrait pouvoir tenir sa place. Le coach lyonnais a fait un choix fort puisque Rayan Cherki n'est pas dans le groupe. Le XI probable des Gones : Lopes - Mata, Lovren, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Akouakou, Tolisso - Nuamah Lacazette, Jeffinho.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - OL ?

Sur les sites de paris sportifs, l'OM est le favori de ce choc des Olympiques. Sur Betclic, les Phocéens sont à 1,59, le nul est à 4,18 et la victoire lyonnaise est à 4,95. Sur Unibet, les Marseillais sont à 1,58, le nul est à 4,20 et les Gones sont à 4,95 également.