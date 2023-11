PSV - Lens - DIRECT : les Sang et Or dans l'antre néerlandais, suivez le match

Deux semaines après son nul à domicile contre le PSV Eindhoven, Lens retrouve le club néerlandais et pourrait en cas de succès se rapprocher des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Suivez la rencontre en direct et commentée, dès 21h, sur le site linternaute.com.

En direct

21:06 - Wahi repris Seul devant, Wahi tente de s'emmener le ballon et progresse jusqu'à la surface mais se fait reprendre par le retour de Dest.

21:01 - Coup d'envoi à Eindhoven Les joueurs du PSV Eindhoven donnent le coup d'envoi dans un Philip Stadion plein à craquer.

20:55 - Beaucoup de buts Cette saison, une seule équipe est parvenue à éteindre l'attaque du PSV Eindhoven. Il s'agit d'Arsenal qui avait surclassé les Néerlandais lors du premier match de la saison en Ligue des Champions (0-4). En 18 rencontres, les hommes de Peter Bosz ont fait trembler les filets adverses à 58 reprises, soit une moyenne de 3,2 buts par match. A domicile, le PSV n'est restée muet qu'une seule fois en 2023, toutes compétitions confondues. C'était le 7 janvier dernier en Eredivisie (0-0 contre le Sparta Rotterdam). Il a marqué au moins un but lors de ses 24 derniers matchs (58 buts marqués au total, ndlr) au PSV Stadion.

20:50 - Perméable derrière S'il a retrouvé sa solidité défensive en Ligue 1 avec seulement un but encaissé sur ses cinq derniers matchs dont trois clean sheet consécutifs (série en cours), Lens n'affiche pas les mêmes statistiques en Ligue des Champions. Dans la compétition phare du continent, les Artésiens n'ont plus gardé leur cage inviolée depuis 10 rencontres (17 buts encaissés, ndlr), et un déplacement à Arsenal…le 25 novembre 1998 (1-0).

20:45 - Le PSV carbure toujours Le PSV Eindhoven n'a toujours pas gagné en Ligue des Champions et cela constitue une incongruité dans sa saison. En effet, en 18 matchs joués, les Néerlandais en ont remporté 14 dont les 11 disputés en Championnat, pour 3 nuls et 1 défaite.

20:40 - Pas simple loin de Bollaert En cas de succès à Eindhoven, Lens signerait sa première victoire à l'extérieur en Ligue des Champions au XXIe siècle. Le club artésien n'a plus gagné loin de Bollaert en C1 depuis son déplacement à Wembley, le 25 novembre 1998 où un but de Mickaël Debève lui avait permis de vaincre Arsenal (1-0). Depuis, Lens compte 2 nuls et 2 défaites.

20:35 - Cinq ans d'attente Le PSV Eindhoven n'a plus gagné un match de Ligue des Champions depuis le 3 octobre 2018 et la réception de l'Inter Milan (2-1). Son dernier succès à l'extérieur dans la compétition remonte à plus loin encore au 27 novembre 2007 et un déplacement à Moscou face au CSKA (1-0).

20:30 - Lens ne perd plus Après un début de saison particulièrement difficile avec quatre défaites en cinq matchs, le RC Lens a redressé la barre et est invaincu depuis huit rencontres, toutes compétitions confondues (4 victoires et 5 nuls). Son dernier revers remonte au 16 septembre et la réception de Metz (0-1) en Ligue 1.

20:25 - Un an d'invincibilité Le PSV Stadion a pris des airs de forteresse imprenable pour les équipes qui s'y présentent depuis un an. En effet, le PSV Eindhoven n'a plus été vaincu devant son public depuis le 12 novembre 2022 et la réception de l'AZ Alkmaar (0-1), soit 25 matchs consécutifs.

20:20 - Le point sur les blessés Pour ce 4e match du Groupe B, le RC Lens ne pourra pas compter sur quatre de ses joueurs. En plus de Jimmy Cabot, pas encore remis de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche subie en octobre 2022, le club nordiste devra se passer de David Pereira da Costa, en reprise, et Wuilker Farinez. Indisponible le match précédent, Wesley Saïd est à nouveau disponible et prendra place sur le banc. Dans le camp du PSV Eindhoven, comme à l’aller, Noa Lang Mauro Junior et Armando Obispo sont absents, ainsi qu'Armel Bella-Kotchap.

20:15 - 1-1, balle au centre Lors de la précédente journée, le RC Lens a été tenu en échec par le PSV Eindhoven (1-1). Mis sous pression d'entrée par la pression adverse, les Lenois ont su desserrer l'étau néerlandais mais se sont laissé surprendre sur une inspiration lointaine de Bakayoko. Une ouverture du score qui eut le mérite de piquer les Nordistes et peu après l'heure de jeu ont réussi à égaliser par Wahi, reprenant acrobatiquement un centre de Frankowski.

20:10 - Acte II C'est la seconde fois que le RC Lens et le PSV Eindhoven se croisent sur la scène européenne.

20:08 - Un changement dans le onze du PSV Eindhoven Comme Franck Haise, Peter Bosz a procédé à un changement par rapport au onze qui avait commencé à Lens. Celui-ci se situe au milieu de terrain où Schouten et Veerman seront épaulés par Til, qui remplace Tillman. Devant, le trident composé par Lozano, de Jong et Bakayoko a été reconduit, quand en défense, on retrouve la ligne de quatre formée par Boscagli et Ramalho dans l'axe, Dest à gauche et Teze à droite.

20:05 - Un arbitre allemand au sifflet La rencontre sera arbitrée par l’Allemand M. Daniel Siebert. Il sera assisté par ses compatriotes M. Jan Seidel et M. Lace Koslowski. Un autre allemand M. Daniel Schlager officiera comme 4e arbitre. L'arbitrage vidéo sera, quant à lui, assuré par la paire germano-italienne Christian Dingert-Paolo Valeri.

20:01 - Thomasson titulaire, le onze de départ du RC Lens Aucune surprise dans le onze concocté par Franck Haise. Comme attendu, Thomasson est l'unique changement par rapport à l'équipe qui a accroché le nul contre le PSV à Bollaert. Il remplace dans le trio d'attaque Fulgini et sera associé à Wahi et Sotoca. Au milieu, on retrouve la paire Abdul Samed-Mendy. Dans les couloirs, Frankowski et Machado sont reconduits, respectivement à droite et à gauche.Derrière, Danso, Medina et Gradit protègeront l'axe et la surface de Samba.