PSV - Lens : une option à prendre, heure, chaîne TV... Les infos du match

Deux semaines après son nul à domicile contre le PSV Eindhoven, Lens retrouve le club néerlandais et pourrait en cas de succès se rapprocher des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Suivez la rencontre en direct et commentée, dès 21h, sur le site linternaute.com.

D'un chaudron à l'autre. Deux semaines après s'être affrontés dans la chaleur de Bollaert, le RC Lens et le PSV Eindhoven se sont donnés rendez-vous pour l'acte II de leur duel, cette fois dans l'antre néerlandaise, le bouillant Philips Stadion. "C'est toujours plaisant de jouer dans des ambiances chaudes comme ici", assurait en conférence de presse Adrien Thomasson le regard plein d'envie et d'excitation.

L'ancien Nantais et ses coéquipiers sont habitués à ces contextes fervents et ne seront pas dépaysés, sinon par le fait que les quelques 35 000 personnes dans le stade seront contre eux. Une pression déjà ressentie à Séville dans la chaude arène du Sanchez-Pizjuan. Il s'agira pour les Lensois de faire comme en Andalousie et de se servir de cette énergie pour montrer leur caractère car le défi s'annonce peut-être plus ardu à Eindhoven.

Un stade imprenable ?

En effet, la formation néerlandaise change de visage quand elle évolue à domicile et se transforme en rouleau compresseur. Cela fait 25 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, soit presque un an (12 novembre 2022, 0-1 contre l'AZ Alkmaar) qu'elle n'a plus perdu devant ses supporters. Supporters à qui elle offre régulièrement des festivals offensifs puisque sur la période, elle a inscrit un total de 58 buts. "Il faudra évidemment être très bon sur l'animation défensive de l'ensemble de l'équipe. On a vu au match aller que quand ce n'était pas le cas en première période, c'était difficile", a bien résumé Franck Haise devant les journalistes à la veille de la rencontre, se souvenant notamment de ce poteau trouvé par Lozano en première période. Une situation qui ne lui déplaît pas, d'autant que son équipe a construit ses succès de la saison passée sur ses qualités défensives. "On est une équipe qui est là pour travailler, c'est notre ADN, c'est nos qualités", a-t-il poursuivi.

S'il fallait une autre preuve de la dimension offensive de l'équipe dirigée par Peter Bosz, celle-ci a planté 11 buts lors de ses deux dernières sorties en Championnat, depuis son nul dans le Nord de la France, étrillant notamment l'Ajax (5-2), certes à la dérive cette saison. Lors de ce match, Lozano avait notamment inscrit un triplé. Le Mexicain sera l'un des nombreux dangers à surveiller pour les Lensois. "C'est une équipe en pleine confiance avec beaucoup d'atouts", a pointé encore le technicien artésien.

Une autre option pour Lens

Reste néanmoins la dimension Ligue des Champions et les Bataves ne semblent pas l'avoir encore parfaitement saisie, au point d'attendre un succès dans la compétition depuis plus de cinq ans. "On doit s'améliorer sur divers aspects. On devra être plus efficace pour l'emporter", a dit sans détour Peter Bosz. Les Nordistes, eux, ont déjà goûté à la saveur de la victoire mais ils ne seraient pas contre recommencer. Pour cela, il faudra donc bien défendre et c'est en ce sens que Franck Haise a organisé son équipe avec la titularisation probable d'Adrien Thomasson à la place d'Angelo Fulgini. Le Savoyard formé à Annecy présente un profil plus travailleur et endurant, idéal pour juguler les offensives adverses et tenir le rythme, ce que Lens avait eu parfois du mal à domicile. Pour le reste, Haise a renouvelé sa confiance à son groupe, qui a retrouvé sa solidité défensive en Ligue 1 et n'a plus perdu depuis huit rencontres.

Une invincibilité qui donne de la confiance autant que sa situation comptable avec cinq points après 3 journées. "On n'est pas dans une mauvaise position au moment où l'on se parle, mais si on peut la rendre encore meilleure...", a indiqué Franck Haise. Pour cela, il faudra l'emporter là où tous les autres se cassent les dents depuis un an mais Lens n'en est pas à sa première surprise et se verrait bien éteindre la marmite néerlandaise.

Le match de la 4ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, dans le Groupe B, entre le PSV Eindhoven et le RC Lens aura lieu à partir de 21h, du côté du Phlips Stadion, à Eindhoven.

Le match de la 4ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, dans le Groupe B, entre le PSV Eindhoven et le RC Lens sera retransmis en direct sur Canal+ et RMC Sport 1.

La rencontre entre le PSV Eindhoven de Peter Bosz et le RC Lens de Franck Haise sera accessible en streaming sur la plateforme CanalPlay et RMC/BFM Play.

Betclic : PSV Eindhoven : 1,68 / Nul : 3,98 / RC Lens : 4,67

Parions Sport : PSV Eindhoven : 1,72 / Nul : 4,00 / RC Lens : 4,72

Winamax : PSV Eindhoven : 1,72 / Nul : 4,00 / RC Lens : 4,60

PSV Eindhoven : Benitez – Teze, Ramalho, Boscagli, Dest – Schouten, Veerman, Tillman – Bakayoko, de Jong (cap.), Lozano

RC Lens : Samba (cap.) – Frankowski, Gradit, Danso, Medina, Machado – Mendy, Abdul Samed – Sotoca, Thomasson, Wahi.