Reims - PSG : chaîne TV, compos, pronostics... Les infos du choc de haut de tableau

Le PSG se déplace sur la pelouse de Reims, 4e, à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1 et pourrait prendre la première place du Championnat. Découvrez les infos du match.

Le Stade de Reims réalise un très beau début de saison et accueille le champion de France en titre à la 4e place de Ligue 1. Les Champenois ont gagné leurs deux derniers matches et n'ont plus perdu depuis le 7 octobre. C'est tout simplement le meilleur début de saison du club dans l'élite depuis 1974. "On n'a pas envie de juste venir les regarder, on a envie de jouer, on a envie de les embêter donc c'est ce qu'on va faire", a déclaré Will Still en conférence de presse.

En face, le PSG se déplace à Reims avec une défaite en poche. En effet, les joueurs de la capitale se sont inclinés lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions ce mardi sur la pelouse de Milan (1-2). Les hommes de Luis Enrique restaient sur une série de cinq victoires de rang et tenteront de relancer une série afin de passer devant l'OGC Nice en tête du Championnat. "Le dernier résultat conditionne toujours l'état d'esprit pour le prochain match. Il faut changer de mentalité pour retourner sur la Ligue 1. Un match qui sera difficile à l'extérieur contre un adversaire intéressant avec une qualité dans le pressing", a expliqué Luis Enrique.

A quelle heure débute le match Reims - PSG ?

Le match Reims - PSG débutera à 17h ce samedi 11 novembre. Il se déroulera au stade Auguste-Delaune de Reims.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Reims - PSG ?

C'est PrimeVideo qui diffusera ce match de la 12e journée de Ligue 1 entre Reims et le PSG. Willy Delajod sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Reims - PSG ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Reims - PSG sera sur la plateforme d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compositions probables pour Reims - PSG ?

Reims reçoit le PSG avec trois joueurs importants absents. Keito Nakamura, Valentin Atangana et Azor Matusiwa ne seront pas du rendez-vous. Will Still devrait organiser son équipe en 3-4-3. Le onze probable des Rémois : Diouf - Abdelhamid, Okumu, Agbadou - Foket, Richardson, Munetsi, Wilson-Esbrand - Teuma; Ito, Daramy.

En face, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Presnel Kimpembe, Keylor Navas, Danilo Pereira et Nuno Mendes. Marco Asensio est également trop court. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez - Ugarte, Zaire-Emery, Lee - Dembele, Ramos, Mbappe.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Reims - PSG ?

Sur les sites de paris sportifs, le PSG est évidemment le favori de cette rencontre. Sur Winamax, les joueurs de la capitale sont à 1,55, le nul est à 4,40 et la victoire rémoise à 5,75. Sur Unibet, les Rémois sont à 5,40, le nul est à 4,60 et la victoire parisienne à 1,52.