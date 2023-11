Lens - Marseille : un choc pour sortir du ventre mou ! Diffusion TV, heure... Les infos

Choc en clôture de la 12e journée de Ligue 1 où le RC Lens reçoit l'Olympique de Marseille au stade Bollaert-Delelis. Heure, diffusion TV, découvrez toutes les informations sur cette affiche de gala.

Quel choc en clôture de la 12e journée de Ligue 1 ! Deux équipes qui figuraient sur le podium la saison dernière s'affrontent dans une affiche de gala. En effet, le Racing Club de Lens reçoit l'Olympique de Marseille au stade Bollaert-Delelis ce dimanche soir où les deux clubs vont tenter de sortir du ventre mou. Respectivement classés 9e et 10e, l'AS Monaco est à 11 points. Pour ce choc, Franck Haise sera privé de Wuilker Farinez, Jimmy Cabot et Faitout Maoussa tandis qu'Angelo Fulgini et David Pereira Da Costa sont incertains. Distancé au classement avec son équipe, l'entraîneur des Sang et Or est revenu sur l'importance du match pour intégrer la première partie du classement : "En fin de saison dernière, à la 34e journée, celui-ci était déterminant. C'est un match qui revêt une importance pour essayer d'intégrer la première partie du tableau et se rapprocher des huit premières places. Pour la suite on verra car des équipes ont pris beaucoup d'avance."

Chez les Olympiens, Gennaro Gattuso devra faire sans trois joueurs importants : Valentin Rongier (entorse du genou), Azzedine Ounahi et Pape Gueye (suspendu). Forfait contre l'AEK Athènes jeudi en Ligue Europa (victoire 2-0), Pierre-Emerick Aubameyang devrait être aligné par le technicien italien. En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a confié que cette confrontation n'est pas décisive pour la suite de la saison : "Non, ce ne sera pas un rendez-vous capital pour notre saison. Si on regarde le classement, on pourrait éventuellement le penser, mais il reste énormément de matches à disputer cette saison. Nous allons affronter une équipe très physique, la formation qui court le plus en L1, qui évolue dans un stade en ébullition. Cette équipe joue un 3-4-2-1 très agressif. Il faudra batailler sur le terrain, cette équipe avait déjà une belle ossature, elle a recruté d'excellents joueurs."

À quelle heure débute Lens - Marseille ?

Le coup d'envoi du choc de la 12e journée de Ligue 1 le Racing Club de Lens à l'Olympique de Marseille est prévu dimanche 12 novembre à 20h45 au Stade Bollaert-Delelis de Lens (France). Benoît Bastien sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Lens - Marseille ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Prime Video diffusera le match entre le RC Lens et l'OM.

Si vous souhaitez regarder l'affiche de gala de la 12e journée de Ligue 1 entre Lens et Marseille sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

Quelles sont les compositions probables du RC Lens et de l'Olympique de Marseille ?

Lens : Samba (G) - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado - Sotoca, Thomasson - Wahi.

Marseille : P.Lopez (G) Clauss, Gigot, Mbemba, R.Lodi - Kondogbia, Veretout – I.Sarr, Harit, I.Ndiaye - Aubameyang.

Quels sont les pronostics de Lens - Marseille ?