Tirage Euro 2024 : un "groupe de la mort" pour les Bleus ? Chapeaux, heure, chaîne TV...

L'équipe de France connaîtra ses adversaires à l'Euro 2024 ce samedi, à l'issue du tirage au sort. Des équipes plus coriaces que prévu pourraient se dresser sur sa route.

L'équipe de France s'est qualifiée pour cet Euro 2024 en finissant les éliminatoires invaincue, et en tête de son groupe devant les Pays-Bas et la Grèce. Les Bleus figurent dans le chapeau 1 du tirage au sort, grâce à leur première place de groupe de qualifications et leur nombre de points. Cette position devrait leur éviter un groupe trop relevé, mais la présence d'équipes très renommées dans les autres chapeaux pourrait réserver des surprises aux Français. Le tirage au sort de l'Euro 2024 se déroule ce samedi 2 décembre à Hambourg.

Ce tirage aboutira à la composition de six poules de quatre équipes, chacune d'un chapeau différent. Les équipes de chaque chapeau ont été déterminées en fonction des résultats des éliminatoires. Ce tirage au sort réservera forcément un ou plusieurs groupes très relevés, puisqu'on trouve l'Italie dans le dernier chapeau, en raison de ses mauvais résultats en éliminatoires, ainsi que la Suisse. On trouve aussi la Croatie et les Pays-Bas, qui ont fini deuxièmes de leur poule non sans mal, dans le chapeau 3. Il est donc possible, par exemple, que le tirage au sort aboutisse à une poule France-Turquie-Croatie-Italie, véritable groupe de la mort, ou même à un groupe France-Autriche-Pays-Bas-Suisse, qui serait très relevé et loin d'être aisé pour les Bleus.

Des chapeaux surprenants et homogènes

Le chapeau 1 est composé de six cadors du football européens, qui ont remporté leur groupe en éliminatoires : la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la Belgique, et l'Allemagne qui est le pays organisateur et n'a pas pris part à ces qualifications. Le chapeau 2 est nettement moins relevé : il est composé des cinq moins bons vainqueurs de groupe en nombre de points (Hongrie, Danemark, Albanie, Turquie, Roumanie), et du meilleur deuxième en nombre de points (Autriche). Le chapeau 3, presque aussi fort que le chapeau 2, est composé des autres meilleurs deuxièmes de poules (Ecosse, Slovénie, Slovaquie, République Tchèque, Pays-Bas, Croatie). Enfin, le chapeau 4 est composé des trois moins bons deuxièmes (Italie, Serbie, Suisse) qui sont trois excellentes équipes que la France souhaitera éviter, et des trois barragistes.

Les barrages distribueront les trois tickets restants en mars 2024, en plus de la place réservée à l'Allemagne, le pays organisateur. 12 équipes, les 4 meilleures non-qualifiées de chacune des trois divisions de la Ligue des Nations, se disputeront ces précieux sésames. Le format des barrages se fera en trois "voies" distinctes, correspondant à ces divisions de la Ligue des Nations : chacune avec deux demi-finales et une finale, dont le vainqueur sera qualifié pour l'Euro 2024.

Voici les équipes composant chaque chapeau pour ce tirage au sort de l'Euro 2024 :

Chapeau 1 :

Allemagne (pays organisateur)

France

Portugal

Espagne

Belgique

Angleterre

Chapeau 2 :

Hongrie

Danemark

Albanie

Autriche

Turquie

Roumanie

Chapeau 3 :

Ecosse

Slovénie

Slovaquie

République Tchèque

Pays-Bas

Croatie

Chapeau 4 :

Italie

Serbie

Suisse

Barragiste voie A

Barragiste voie B

Barragiste voie C

Le pire tirage pour l'équipe de France serait certainement la poule suivante :

France

Turquie

Croatie

Italie

Le meilleur tirage pour l'équipe de France serait certainement la poule suivante :

France

Roumanie

Slovaquie

Barragiste Voie C (Géorgie ou Luxembourg ou Grèce ou Kazakhstan)

Voici les demi-finales de barrages dans chaque voie. Les vainqueurs de ces demi-finales se rencontrent ensuite en finale, et le vainqueur accède à l'Euro 2024.

Voie A :

Pologne - Estonie

Pays de Galles - Finlande

Voie B :

Israël - Islande

Bosnie-Herzégovine - Ukraine

Voie C :

Géorgie - Luxembourg

Grèce - Kazakhstan

Les nations qualifiées pour l'Euro 2024

Il y a déjà 21 nations qualifiées pour l'Euro 2024. Les voici :

Allemagne (pays organisateur)

France

Belgique

Portugal

Espagne

Ecosse

Turquie

Autriche

Angleterre

Pays-Bas

Albanie

Hongrie

Serbie

Danemark

Roumanie

Suisse

Slovaquie

Italie

Slovénie

République Tchèque

Croatie

Le tirage au sort de l'Euro se déroulera à partir de 18h00, ce samedi 2 décembre à Hambourg.

Sur quelle chaîne sera retransmis le tirage au sort de l'Euro 2024 ?

La chaîne TMC diffusera en direct le tirage au sort de l'Euro 2024. L'évènement sera commenté par Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Rio Mavuba. La chaîne W9 retransmettra aussi ce tirage au sort.