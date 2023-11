Algérie - Somalie : heure, chaîne TV, compos... Toutes les infos du match

L'Algérie entame sa campagne de qualifications à la Coupe du Monde 2026 cet après-midi. Les Fennecs reçoivent la Somalie, une équipe plus faible sur le papier.

L'épreuve toujours redoutable et souvent cruelle des éliminatoires de la Coupe du Monde commence aujourd'hui pour l'Algérie. Les Fennecs reçoivent une nation a priori inférieure, la Somalie, à 17h. Et ils doivent absolument commencer leur campagne de qualifications par une victoire. En effet, leur groupe est plutôt relevé : ils devront affronter la Somalie, le Botswana, l'Ouganda et surtout la Guinée, qui reste sur deux huitièmes de finale en Coupe d'Afrique des Nations.

Or, un seul ticket direct pour le mondial est distribué dans chaque poule. L'Algérie doit donc finir en tête de son groupe : si elle finit à la 2e place, elle n'est même pas assurée d'être qualifiée pour les barrages du mondial, car seuls les 4 meilleurs deuxièmes (sur 9 groupes) y participeront. Il faudrait alors gagner une demi-finale puis une finale de barrage, pour ensuite disputer un nouveau match de qualification contre une équipe d'un autre continent.

Des choix "inhabituels" de Belmadi

Pour éviter ce chemin de croix, l'Algérie doit entamer ces éliminatoires de la meilleure des manières. Pour ce rassemblement, Djamel Belmadi n'a pas convoqué Badreddine Bouanani et Saïd Benrahma notamment. En revanche, Baghdad Bounedjah et Adam Ounas sont de retour dans les 23. Avec un déplacement périlleux au Mozambique dans 3 jours, l'Algérie pourrait se présenter avec une composition quelque peu remaniée.

Djamel Belmadi a d'ailleurs prévenu : "La Somalie est plus faible, oui, mais on sait le nombre de problèmes que l'on peut rencontrer avec des équipes supposées plus faibles. Pour autant, je me dois de gérer mon équipe avec notre calendrier. Vous verrez des choix assez inhabituels en termes de coaching".

A quelle heure débute Algérie - Somalie ?

Le coup d'envoi de la rencontre Algérie-Somalie sera donné ce jeudi 16 novembre à 17h00 au Nelson Mandela à Alger.

Sur quelle chaîne regarder Algérie - Somalie ?

Le match Algérie-Somalie sera à suivre sur en direct en streaming sur le site de L'Equipe, via l'Espace TV. Le match sera diffusé sur la chaîne L'Equipe live 3.

Quelles sont les compositions de l'Algérie et de la Somalie ?

Les compositions officielles n'ont pas encore été annoncées, voici les compositions probables :