Malawi - Tunisie : heure, chaîne TV, compositions... Toutes les infos du match

La Tunisie poursuit sa campagne de qualification pour le Mondial 2026. Elle doit gagner au Malawi cet après-midi pour garder la tête de sa poule.

La Tunisie se déplace cet après-midi au Bingu National Stadium de Lilongwe, la capitale du Malawi. Les Aigles de Carthage n'ont pas vraiment le droit à l'erreur, puisque seul le premier de la poule (sur six) se qualifie directement pour la Coupe du Monde 2026. Il ne faut donc laisser aucun point en cours de route, surtout dans les matches contre des équipes a priori plus faibles. Les Tunisiens ont bien commencé leur campagne d'éliminatoires, en battant largement Sao Tomé-et-Principe à domicile (4-0), prenant la tête de leur groupe.

Un adversaire coriace

Comme la Tunisie, le Malawi a remporté son premier match de qualification, à l'extérieur contre le Libéria (0-1). Le Malawi est une équipe difficile à battre, qui a tenu en échec la Guinée en septembre (2-2) et était allée en huitième de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais le principal adversaire des Tunisiens dans cette poule sera certainement la Guinée Equatoriale, une équipe qu'ils connaissent bien : les deux sélections étaient dans la même poule lors des éliminatoires pour la CAN 2024, et ont fini à égalité en tête du groupe. La Guinée Equatoriale a même battu la Tunisie en juin dernier, et a bien entamé ces éliminatoires du Mondial en battant la Namibie (1-0).

Hamza Rafia, qui brille avec la sélection comme avec son club de Lecce, est forfait pour ce match : il vient de devenir père, et a d'ailleurs célébré son but lors du denier match contre Sao Tomé-et-Principe en hommage à son enfant. Mohamed Ali Ben Romdhane et Elias Achouri sont blessés.

À quelle heure débute Malawi - Tunisie ?

Le coup d'envoi de la rencontre Malawi-Tunisie sera donné ce mardi 21 novembre à 14h00 (heure française et tunisienne) au Bingu National Stadium de Lilongwe, la capitale du Malawi.

Sur quelle chaîne regarder Malawi - Tunisie ?

Le match Malawi-Tunisie sera à suivre en direct en streaming sur le site de L'Equipe, via l'Espace TV. Le match sera diffusé sur la chaîne L'Equipe live 3.

Quelles sont les compositions du Malawi et de la Tunisie ?

Les compositions officielles n'ont pas encore été annoncées, voici les compositions probables :