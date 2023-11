OM - Ajax : qualification folle de Marseille, le résumé du match

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax Amsterdam . Rendez-vous dès ce week-end pour de nouvelles compétitions sur linternaute.com.

23:30 - Folies et fébrilités, le résumé du match

Cette dernière action condense elle seule tout ce qu'aura été cette rencontre aux frontières de l'irrationnel. Les deux équipes venaient d'entrer dans le temps additionnel quand Aubameyang déborda à gauche et balança un centre en cloche, bien trop haut pour être repris par un partenaire et dont la trajectoire le destine à une sortie de but. Pourtant sans qu'on ne saisisse pourquoi, Ramaj apprécia mal la situation et chercha à se saisir du ballon qui lui glissa des mains. Lancé, Sarr se retrouvait au bon endroit et avant d'avoir pu en profiter se fit percuter par le portier de l'Ajax cherchant à rattraper sa boulette. L'arbitre ne trembla pas et indiqua immédiatement le point de pénalty.

Comme en début de match, déjà suite à une faute dans la surface provoquée par le Sénégalais, Aubameyang défia Ramaj. Oubliant le contexte, les attentes, le Gabonais fixa jusqu'au dernier moment le gardien et ouvrit finalement son pied droit pour le prendre à contrepied. Le Vélodrome s'embrasa et avec lui tout Marseille poussa un ouf de soulagement. Cette fois, l'OM ne se laisserait pas rejoindre, tenant fermement sa victoire et sa qualification.

Car le club marseillais se sera bigrement compliqué la tâche à domicile. Tout avait pourtant idéalement démarré. Les hommes de Gattuso avaient promis de montrer du caractère et entamèrent la rencontre, animés de belles intentions. De l'intensité et des courses qui aboutissaient à un premier pénalty, provoqué donc par Sarr, qui lorsqu'il fut bien utilisé, fit très mal par sa vitesse et ses accélérations que par sa précision technique. Sifflé avant le coup d'envoi, Aubameyang se chargeait d'ouvrir le score froidement de l'intérieur du droit. Les supporters marseillais se prirent à espérer une rencontre maîtrisée où les leurs pourraient dérouler. Leurs espoirs ne durèrent que 23 secondes, le temps pour l'Ajax d'engager et pour Brobbey de fausser compagnie à Sarr, pas vraiment dans son rôle, et tromper Pau Lopez suite à une belle remise de Berghuis.

L'Ajax prit alors le contrôle du tempo et imposa ses séquences de possession mais c'est bien l'OM qui décida des détonations. Sur corner, Mbemba échappait à Rensch et décroisait à merveille sa tête pour mettre le ballon hors de portée de Ramaj. Puis bis repetita. Deux minutes s'écoulèrent et Brobbey, encore lui, se glissait dans le dos d'un Gigot, aspiré par Bergwijn et perdu dans son placement, éliminait Clauss, venu écoper, avant de signer un doublé qui glaçait le Vélodrome. Malgré son allant offensif, Marseille payait cher ses errements défensifs, punis par l'habileté technique des hommes de van't Schip.

Toutefois, à l'image du joueur qu'était Gattuso, les Marseillais ne désarmèrent pas et dès le retour des vestiaires, Aubameyang illumina la soirée d'un retourné acrobatique parfait pour catapulter le centre d'Harit dans les filets néerlandais. On se dit l'affaire pliée quand un quart d'heure plus tard, Berghuis se jeta les deux pieds décollés du sol pour faucher Correa et récolta un jaune, bientôt transformé en rouge après visionnage des ralentis. Or, l'OM cessa de jouer et se laissa entraîner dans un faux rythme, jusqu'à se faire piéger par les nouveaux entrants, Hlynsson débordant Lodi avant de centrer et de trouver au second poteau Akpom, qui d'une tête plongeante, dans le dos de Sarr encore obliger de compenser, égalisa. Stupeur au Vélodrome qui usa de sifflets pour marquer son mécontentement devant le si peu de maîtrise collective et technique de leurs joueurs.

Trois fois devant au score, trois fois repris, l'OM ne pouvait accepter ça et ce fut quand il avait presque renoncé que l'impensable se produisit au bout d'une rencontre frappée du sceau de l'irrationnel. Un résultat qui ne pourra occulter longtemps le manque de maîtrise de solidité de l'effectif de Gattuso. Qu'importe pour ce soir. Vainqueur, toujours leader du groupe B et maître de son destin, voici l'OM qualifié, entre folies et fébrilités.