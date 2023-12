Lens - Lyon : Lens vient à bout de l'OL, le résumé du match

Au terme d'un match haletant, le RC Lens s'est imposé contre l'OL (3-2), qui a montré un bien meilleur visage malgré la défaite, ce samedi à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. Découvrez le résumé de la rencontre.

19:15 - Le résumé du match: Lens enfonce un OL en progrès Après la lourde défaite subie sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des champions mercredi (6-0), les joueurs du RC Lens voulaient se reprendre face à l'Olympique lyonnais ce samedi lors de la 14e journée de Ligue 1. Bon dernier de Ligue 1, l'OL se présentait au stade Bollaert-Delelis avec un nouveau coach sur le banc, Pierre Sage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré la défaite au terme d'un match renversant, les Lyonnais ont montré peut-être leur meilleur visage depuis le début de la saison. C'est d'abord Jake O'Brien qui concrétise le début de match intéressant des Lyonnais (0-1, 15e), en prenant le dessus sur Danso sur corner. Mais le défenseur irlandais annihile cet avantage en commettant une erreur qui permet à Wesley Saïd d'égaliser (1-1, 27e). Au retour des vestiaires, Alvero concède un penalty en faveur de Lens après une légère faute sur Saïd. Un penalty transformé sans trembler par Frankowski, entré en jeu à la mi-temps (2-1, 52e). Ce n'est pour autant que l'OL abandonne et Samba est obligé d'intervenir devant Samba (59e et 71e). Tout comme Lopes devant Medina et Danso (65e). Les Lyonnais égalisent une nouvelle fois grâce à Jake O'Brien, qui prolonge dans le but une tête d'El Aynaoui (2-2, 72e). Un avantage de courte durée puisque Frankowski permet à Lens de reprendre les devants d'une belle volée (3-2, 74e). Malgré une dernière occasion de Tagliafico (81e) et l'expulsion de Sotoca (90e), Lyon ne réussira pas à revenir dans cette rencontre. Mais les joueurs de l'OL peuvent être contents de leur prestation globale, même si cela n'a aucun incidence sur le plan comptable. De son côté, Lens, sans être convaincant, met derrière la défaite à Arsenal et remonte provisoirement à la sixième place.

19:07 - Lyon-O'Brien: "Je suis vraiment déçu" Buteur à deux reprises dans ce match à Lens malgré la défaite (3-2), Jake O'Brien était malgré tout très déçu de la défaite lyonnaise: "C'est très décevant, a-t-il reconnu au micro de Prime Video. On a fait beaucoup d'efforts, on s'est créé beaucoup d'occasions. On a fait quelques erreurs et ça nous a couté le match. Ce sont des petites choses, comme notamment mon erreur, mais on va rentrer, travailler et voir ce qu'il va se passer mercredi. Bien sûr je marque deux buts mais je suis déçu car j'ai fait une erreur qui offre un but à l'adversaire. Je suis vraiment déçu pour nous et pour les supporters."

19:02 - Lens-Gradit: "On est capable de beaucoup mieux faire" Le défenseur du RC Lens Jonathan Gradit s'est arrêté au micro de Prime Video juste après le coup de sifflet final, ce samedi à Bollaert après le succès de Lens contre Lyon (3-2): "Je suis satisfait... à moitié, parce que notre contenu n'est pas très bon mais évidemment après un revers comme ça à Arsenal (6-0, ndlr), on avait à coeur de prendre les trois points face à Lyon. C'est chose mais on n'est pas satisfait car on est capable de beaucoup mieux faire, a-t-il assuré. Il y a eu du déchet technique, mais il faut garder le positif après un revers comme ça qui nous a fait mal à la tête. On avait à coeur de rebondir car on est des compétiteurs et qu'on a pas répondu présent en Ligue des champions."

18:56 - C'est terminé ! Lens vient à bout de Lyon ! M. Turpin siffle la fin de la rencontre entre le RC Lens et l'OL (3-2) ! Les Lensois s'imposent dans la douleur face à des Lyonnais plus fringants que lors des dernières semaines, grâce à des buts de Saïd (26e) et de Frankowski (52e, sur penalty, et 74e). Jake O'Brien a égalisé à deux reprises pour Lyon (15e et 72e).

18:53 - Les Lyonnais poussent Les joueurs de l'Olympique lyonnais poussent dans ce temps additionnel pour égaliser à Bollaert. Les Lensois sont tous regroupés dans leur camp !

18:50 - Lens: Sotoca exclu ! Pour une vilaine semelle sur la cheville de Tagliafico, Florian Sotoca est exclu par M. Turpin dès le début de ce temps additionnel. Lens va terminer à dix contre onze et cela va permettre à l'OL de pousser pour égaliser !

18:49 - Cinq minutes de temps additionnel M. Turpin accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre Lens et Lyon, alors que les Lensois mènent toujours 3 buts à 2.

18:48 - Lyon: Kumbedi fait son entrée L'entraîneur de l'OL Pierre Sage fait à son tour un dernier changements dans ce match. Kumbedi remplace Mata sur le côté droit de la défense lyonnaise.

18:46 - Lens: Mendy entre en jeu Franck Haise effectue un dernier changement dans cette fin de match. Neil El Aynaoui est remplacé par Nampalys Mendy et Andy Diouf, l'une des recrues de l'été, reste une nouvelle fois sur le banc.

18:45 - Lyon: Nuamah et Lovren sortent L'entraîneur de l'OL Pierre Sage effectue à nouveau deux changements. Nuamah et Lovren, touché physiquement, sont remplacés respectivement par Baldé et Caleta-Car.

18:42 - Les Lyonnais poussent Les joueurs de l'OL tentent de faire la décision dans cette fin de match après cette occasion sur le but lensois. Deux corners consécutifs ont mis la pression sur la défense nordiste, sans réussite, mais ils restent dans la moitié de terrain adverse.

18:41 - Samba sauve Lens ! Quel arrêt de Samba encore ! Sur un beau décalage de Lacazette, Tagliafico parvient à contrôler au point de penalty avant de frapper en déséquilibre. Samba détourne une première fois avant de repousser finalement en corner.

18:38 - Lens: Haïdara entre en jeu Franck Haise décide de faire un quatrième changement dans ce match. Aguilar est remplacé par Haïdara, qui va aller prendre l'aile gauche et permettre à Frankowski de retrouver son aile droite. Même si, avec deux buts inscrits, il ne s'est pas trop mal débrouillé à gauche...

18:37 - Sage encourage ses joueurs Malgré ce nouveau but encaissé, les joueurs de l'OL n'abdiquent pas dans cette rencontre et Pierre Sage encourage son équipe depuis le bord du terrain.

18:34 - BUT ! Lens reprend l'avantage (3-2) ! Quel match de folie à Bollaert ! Alors que l'OL venait tout juste d'égaliser, le RC Lens reprend l'avantage grâce à Frankowski, auteur d'une belle reprise de volée détournée dans son but par Lovren. C'était cadré et ça devrait revenir au latéral polonais, qui permet aux Lensois de mener 3-2, à un quart d'heure de la fin du match.

18:32 - BUT ! O'Brien égalise pour l'OL (2-2) ! L'OL revient dans cette rencontre grâce une nouvelle fois à Jake O'Brien ! Le défenseur irlandais dévie du bout du pied le ballon au fond des filets, à la suite d'un corner dévié vers son but par El Aynaoui. 2-2 entre Lens et Lyon !

18:28 - Sotoca sonné Florian Sotoca est touché dans les airs lors d'un duel avec Paul Akouokou et a du mal à s'en remettre. Il sort se faire soigner quelques instants sur le bord de la pelouse avant de revenir en jeu.

18:25 - Quelle occasion pour Lens ! Le RC Lens passe tout proche de faire le break ! Sur un coup franc cafouillé par la défense lyonnaise, Machado reprend de volée mais Lopes détourne acrobatiquement en renvoyant le ballon sur Danso, dont le tir passe au-dessus... l'OL a échappé de peu au troisième but !

18:23 - Lens: Haise fait aussi deux changements Franck Haise effectue lui aussi deux changements d'un coup à l'heure de jeu. Thomasson et Guilavogui remplacent respectivement Pereira Da Costa et Saïd, buteur ce soir.

18:22 - Lyon: Sage fait deux changements d'un coup Du côté de l'OL, l'entraîneur Pierre Sage décide d'effectuer deux changements en même temps. Akouokou et Kadewere remplacent respectivement Alvero et Moreira.

18:18 - Moreira tombe sur Samba Parfaitement trouvé dans la surface au deuxième poteau par Caqueret, Diego Moreira reprend de volée mais manque un peu son geste et ne peut pas mettre de puissance. Brice Samba se couche bien sur ce ballon !

18:15 - Bonne réaction de l'OL Malgré ce coup du sort, les Lyonnais ne lâchent rien pour le moment alors qu'il reste encore 35 minutes à jouer à Bollaert. Cela change de certaines rencontres cette saison et c'est encourageant pour l'OL.

18:12 - BUT ! Frankowski transforme pour Lens (2-1) ! Le RC Lens reprend l'avantage dans cette rencontre face à Lyon ! Entré en jeu à la pause, Frankowski ne tremble pas face à Lopes et frappe en force plein axe. 2-1 pour Lens après 52 minutes de jeu dans ce match.

18:10 - Penalty pour Lens ! Penalty sifflé en faveur du RC Lens ! M. Turpin désigne le point de penalty après un léger contact entre Alvero et Pereira Da Costa, dès les premières minutes de cette seconde période.