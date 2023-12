OM - Rennes : chaine, compos, pronostics... Les infos du choc !

L'OM reçoit le Stade rennais ce dimanche 3 décembre à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. Il s'agit d'un choc entre deux bêtes blessées après un début de saison raté.

Après quatre matches sans victoire en Ligue 1, l'OM est à la recherche du succès. Les Phocéens ont pourtant assuré une qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa cette semaine en venant à bout de l'Ajax dans un match fou (4-3). Mais l'équipe de Gennaro Gattuso doit confirmer en Championnat si elle veut rebasculer dans la première moitié du classement. "On doit être une équipe, on ne doit pas penser en termes d'individualités, on ne joue pas au tennis. Le match de jeudi nous a donné un peu de joie, mais on doit continuer à se comporter en équipe", a déclaré l'entraineur italien de l'OM.

Rennes est dans une situation similaire à celle de son adversaire du soir à une exception près. En effet, contrairement aux Olympiens, les Bretons ont renoué avec le succès en Championnat la semaine passée pour le retour de Julien Stephan sur le banc des Rouge et Noir. En Europe, les Rennais se sont imposés 3-0 face au Maccabi Haïfa et ont, eux aussi, assuré une place pour, au moins, les 16es de finale de l'Europa League.

A quelle heure débute le match OM - Rennes ?

Le match entre l'OM et Rennes débutera à 20h45 ce dimanche 3 décembre. Il se déroulera au stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - Rennes ?

PrimeVideo est le diffuseur de cette rencontre entre l'OM et Rennes. Willy Delajod a été désigné pour arbitrer ce match de la 14e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Rennes ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre cet OM - Rennes est sur la plateforme d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour regarder le match.

Quelles compositions probables pour OM - Rennes ?

Gennaro Gattuso pourrait réserver une petite surprise dans son onze de départ pour la réception de Rennes avec la présence de Murillo en place de Lodi dans le couloir gauche. Le XI probable des Phocéens : Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Murillo - Kondogbia, Veretout - Ndiaye, Harit, Sarr - Aubameyang.

Julien Stephan devra seulement se passer de Guela Doué pour cette rencontre car le jeune latéral purge son deuxième match de suspension après son carton rouge reçu face à Lyon. Le XI probable des Rennais : Mandanda - Assignon, Belocian, Theate, Truffert - Matic, Le Fée, Bourigeaud - Terrier, Kalimuendo, Gouri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Rennes ?

Sur les sites de paris sportifs, les Marseillais sont les favoris de cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1. Ils sont à 1,88 sur Betclic, le nul est à 3,77 et la victoire des Bretons est à 3,95. Sur Parionssport, les hommes de Gattuso sont à 1,89, le nul est à 3,80 et la victoire rennaise est à 3,95.