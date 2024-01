Algérie - Angola : horaire, chaîne, compos... toutes les infos du match

Pour son entrée en lice dans cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire, l'Algérie de Mahrez défie, au stade de la Paix de Bouaké, l'Angola.

Privée de la coupe du Monde au Qatar après un barrage rocambolesque contre le Cameroun et ridiculisée dès la phase de groupes de la CAN 2022, l'Algérie doit une revanche à ses supporters et mettre fin à deux accidents de parcours. Néanmoins, dans un groupe D abordable (Algérie, Mauritanie, Burkina Faso et Angola), Djamel Belmadi refuse que son groupe soit désigné favori de la CAN 2024 : "Nous ne nous sommes pas qualifiés au Mondial, nous sommes sortis au 1er tour de la dernière CAN et vous me l'avez assez répété, donc, de facto, nous ne sommes pas favoris."

Néanmoins, les Fennecs conservent une grande ossature de l'équipe qui a été sacrée en 2019. Les talents sont encore présents à l'image de Riyad Mahrez (Al-Ahli), Ismaël Bennacer (AC Milan), Islam Slimani (Coritiba FC), Sofiane Feghouli (Fatih Karagümrük) ou encore Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund). Belmadi en a conscience. "L'objectif ne changera jamais : aller au plus loin, aller vaincre !" Méfiance tout de même pour les Fennecs dans ce Algérie - Angola : sur les six derniers affrontements entre les deux nations, les Verts n'ont remporté qu'une seule rencontre (3-2 en... 1985 !).

Pour le troisième jour de cette CAN 2024, le stade de la Paix de Bouaké accueille ce Algérie - Angola. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00. Issa Sy (SEN) sera au sifflet.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de cette CAN 2024, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Algérie - Angola. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre Algérie - Angola en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

Le XV de départ de l'Algérie : Mandrea - Atal, Bensebaini, Mandi, Ait Nouri - Bennacer, Bentaleb, Chaibi - Mahrez, Belaili, Bounedjah.

Le XV de départ de l'Angola : Cipriano Da Cruz - To Carneiro, Buatu, Gaspar, Fredy - Keliano, Milson, Augusto - Luvumbo, Show, Mabululu.