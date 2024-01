DIRECT. Egypte - Ghana : suivez le match

Surpris d'entrée par le Cap-Vert, le Ghana doit absolument réagir pour éviter de se retrouver au bord de l'élimination face à une Egypte guère mieux lotie. Suivez la rencontre en direct, dès 21h, sur linternaute.com.

En direct

21:32 - Le centre de Semenyo renvoyé Côté gauche, Semenyo se replace sur son pied droit pour enrouler un centre dans la surface. C'est adressé au second poteau où Odoi s'est projeté mais Hamdi dégage de la tête.

21:29 - Marmoush mis au sol Les Ghanéens n'offrent aucune option au porteur du ballon et Abdul Samed le perd en voulant jouer à droite dans le couloir pour Odoi. Marmoush récupère et part en contre dans l'espace ouvert. Il est percuté par le milieu lensois, venu couper sa course.

21:28 - Pause fraîcheur Profitant du coup reçu par Kamal, l'arbitre accorde la pause fraîcheur aux 22 acteurs, le temps que le latéral se fasse soigner.

21:25 - Corner repoussé Salah se charge du corner à droite et voit son ballon écarté au premier poteau par la tête d'Odoi.

21:23 - L'Egypte trouve de l'espace Après une très longue séquence de possession où les Egyptiens ont donné le sentiment de ne pas savoir par où passer pour approcher du but ghanéen, Hegazi trouve un décalage à gauche en ouvrant dans la profondeur pour Marmoush. Ce dernier s'applique pour enrouler dans la surface. Au second poteau, Mensah dévie de la tête en corner.

21:20 - Pas de pénalty pour l'Egypte Côté gauche, Marmoush échappe à Odoi et repique intérieur dans la surface où il vient s'empaler sur Abdul Samed. Les Egyptiens réclament le pénalty mais l'arbitre ne bronche pas et indique une faute pour le joueur ghanéen.

21:16 - Opposition tactique Les deux équipes jouent sur un faux rythme et semblent se craindre. On assiste à une opposition très tactique où personne ne se livre. Devant sa surface, Hamid fait le ménage et dégage fort en touche. Il récolte un faute, Ayew ayant laissé traîner sa semelle.

21:14 - Marmoush concède le corner Sur un coup franc brossé au second poteau par Ayew, Salisu lorgne le ballon de la tête mais est devancé dans les airs par Marmoush qui prolonge en corner. Ce corner est joué court et ne donne rien pour le Ghana.

21:13 - Ayew égare le ballon Sur une passe de Mensah, Ayew efface Kamal avec sa feinte de corps et se projette vers la surface où dans ses passements de jambes, il talonne involontairement son ballon, annulant son action.

21:12 - Semenyo chassé Mensah appuie sa passe vers l'axe à 50 mètres devant lui et trouve Semenyo dos au but. Serré par Abdelmonem, l'attaquant ghanéen est repoussé et finit par perdre le contrôle du ballon.

21:09 - Le Ghana sans solution Le Ghana met le pied sur le ballon et cherche à construire son offensive. Ayew se recentre pour libérer le couloir gauche à Mensah. L'ancien de l'OM tente une déviation pour son latéral mais son geste est mal ajusté et son ballon file en touche.

21:05 - Hors-jeu de Semenyo Ashimeru remonte tout le terrain dans un rush plein de puissance. Résistant à trois défenseurs, il glisse ensuite entre les deux centraux égyptiens aux abords de la surface. C'est pour Semenyo, qui l'a accompagné, mais le drapeau se lève après que l'attaquant ghanéen ait raté son duel face à El-Shenawy.

21:04 - Frappe de Kudus Ashimeru vient gratter le ballon dans les pieds égyptiens et donnent à Kudus. Le milieu ghanéen s'approche à 20 mètres et déclenche du gauche. Son tir est mal exécuté et El-Shenawy capte sans problème.

21:03 - Faute d'Ashimeru Près de la ligne médiane, Ashimeru se rue sur Ashour mais est en retard et laisse traîner sa semelle sur la jambe de l'Egyptien. Faute logique.

21:00 - Coup d'envoi à Abidjan Les Egyptiens et Mohamed réalisent l'engagement dans ce match comptant pour la deuxième journée du Groupe B.

20:54 - Entrée des deux équipes Les joueurs de l'Egypte et du Ghana ont pénétré sur la pelouse et vont observer les hymnes en commençant par celui des Pharaons.

20:50 - Djiku ne veut pas revivre 2022 “J’étais dans l’équipe lors de la dernière CAN CAF, notre élimination au premier tour reste le pire souvenir de ma carrière”, reconnaissait dimanche dernier Alexander Djiku. Le défenseur ghanéen a eu se muer en buteur, il n'a pu empêcher les siens de s'incliner dans le temps additionnel face au modeste Cap-Vert (1-2). Une issue malheureuse et qui met déjà les Blacks Stars au pied du mur. "Je ne veux pas revivre comme toute l’équipe d’ailleurs", promet l’ancien Strasbourgeois, aujourd'hui à Fenerbahçe.

20:45 - Le Ghana avec Kudus, la composition des Black Stars Absent pour le match d'ouverture en raison d'une blessure à l'aine et encore incertain jusqu'à hier, Kudus tiendra bien sa place au sein du milieu ghanéen. La star des Black Stars sera accompagnée par Ashimeru et Abdul Samed. Devant, Inaki Williams est aligné en pointe avec Jordan Ayew à gauche et Semenyo à droite. En défense, Djiku et Salisu forment l'axe, encadré à gauche par Mensah e à droite Odoi.

20:40 - La 100e d'Elneny Titulaire au sein du milieu égyptien, Elneny va vivre une soirée particulière face au Ghana puisqu'il s'agira de son 100e match sous le maillot des Pharaons.

20:36 - La composition de l'Egypte Pour affronter le Ghana, le sélectionneur égyptien n'a opéré aucune révolution et s'appuiera sur une équipe en 4-2-3-1 avec Mohamed seul en pointe. Il sera soutenu par le trident formé d'Ashour, Marmoush et Salah. A la récupération, on retrouve Elneny et Fathi. Derrière, l'axe sera gardé par Abdelmonem et Hegazi. Hamdi occupera le flanc gauche et Kamal le droit.

20:35 - Des nuls à la pelle L'Egypte n'a plus gagné un match dans le temps réglementaire à la CAN depuis son dernier match de groupes face au Soudan (1-0, but d'Abdelmonem). Depuis, les Pharaons ont battu le Maroc après prolongations (2-1 a.p.) et concédé quatre nuls.

20:30 - Cinq de suite Battu par le Cap-Vert, le Ghana reste sur une série de cinq matchs sans succès en Coupe d'Afrique des Nations (2 nuls et 3 défaites). La dernière victoire ghanéenne dans la compétition remonte au 2 juillet 2019 contre la Guinée-Bissau (2-0).

20:25 - Quatre précédents Par quatre fois, l'Egypte et le Ghana se sont croisés dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Egyptiens ont remporté les deux derniers en 2017 (1-0) et lors de la finale en 2010 (1-0). La seule victoire ghanéenne dans la compétition contre les Pharaons remonte à 1992 (1-0).

20:20 - Une défense plus poreuse ? Finaliste de la dernière édition, l'Egypte avait brillé au Cameroun par ses ressources mentales et sa solidité défensive, n'encaissant que deux buts sur l'ensemble de la compétition. Un total que Salah et ses partenaires ont déjà atteint cette année.