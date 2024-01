Egypte - Ghana : heure, chaîne TV... Les infos du match

Surpris d'entrée par le Cap-Vert, le Ghana doit absolument réagir pour éviter de se retrouver au bord de l'élimination face à une Egypte guère mieux lotie. Suivez la rencontre en direct, dès 21h, sur linternaute.com.

Le traumatisme est encore frais dans toutes les mémoires et personne au Ghana n'a oublié ce qui est arrivé en 2022. "J'étais dans l'équipe lors de la dernière CAN, notre élimination au premier tour reste le pire souvenir de ma carrière", reconnaissait dimanche dernier Alexander Djiku. Le défenseur ghanéen a eu se muer en buteur, il n'a pu empêcher les siens de s'incliner dans le temps additionnel face au modeste Cap-Vert (1-2). Une issue malheureuse et qui met déjà les Blacks Stars au pied du mur. "Je ne veux pas revivre comme toute l'équipe d'ailleurs", promet l'ancien Strasbourgeois, aujourd'hui à Fenerbahçe.

Cet état d'esprit pourrait s'avérer déterminant et la source d'une révolte d'un groupe qui ne manque pas d'atouts. Outre Djiku, le Ghana compte dans ses rangs des valeurs sûres comme le milieu lensois Abdel Samed, l'attaquant de Bilbao Inaki Williams ou encore les frères Ayew, Jordan et André, entré dans l'histoire le week-end dernier en égalant le record de participation à la CAN (8 comme Rigobert Song, Ahmed Hassan et Youcef Msakni, ndlr). Une belle ossature à laquelle devrait s'ajouter Mohammed Kudus.

A 23 ans, le milieu de West Ham est celui qui fait la différence au sein de l'effectif et son apport à grandement manqué lors de l'entrée en lice des Black Stars. Retenu par son club et arrivé tardivement en Côte d'Ivoire, il a dû se contenter de regarder ses compatriotes depuis les tribunes en raison d'une blessure à l'aine. Prudent en conférence de presse, le sélectionneur du Ghana Chris Hughton a indiqué qu'une décision concernant la participation de sa star serait prise juste avant le deuxième match. Une manière de laisser planer le suspense même si on doute qu'il choisisse de se passer de lui étant donné les circonstances et les conséquences qu'engendreraient une nouvelle défaite.

La dépendance Salah

Si le Ghana vit sur un fil, la situation n'est guère plus reluisante pour son adversaire du jour. Finaliste il y a deux ans, l'Egypte n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Mozambique (2-2) pour entamer sa compétition. Un résultat miraculeux acquis au bout du temps additionnel sur un pénalty transformé par l'inévitable Mohammed Salah pour éviter aux siens l'amertume de la défaite, Mohamed ayant ouvert le score en tout dépend de match.

Du haut de ses 31 ans, l'attaquant de Liverpool porte encore et toujours sa sélection et de sa capacité à s'exprimer face à la défense ghanéenne dépendra grandement le sort de la rencontre. En effet, à son exception, le reste du collectif égyptien a dévoilé des failles qui lui ont coûté deux buts, soit autant que sur l'ensemble de l'édition précédente. Sans éluder, le sélectionneur égyptien a appelé ses hommes à faire preuve de plus de détermination sur le terrain. "Chaque match est une finale et nous devons les gagner", a indiqué Rui Vitoria le week-end dernier. Pas de quoi déplaire à un groupe expérimenté et homogène dont les ressources mentales ne sont plus à prouver. Ce dernier point pourrait s'avérer déterminant pour se sortir d'un match ô combien périlleux où le vaincu se retrouvera au bord du gouffre.

Le match du Groupe B, comptant pour la 2ème journée de la CAN, opposant l'Egypte et le Ghana aura lieu à partir de 21h (20h heure locale), du côté du stade Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan.

Le match du Groupe B, comptant pour la 2ème journée de la CAN, opposant l'Egypte et le Ghana sera retransmis en direct et en exclusivité sur beIN Sport 1.

La rencontre entre l'Egypte de Mohamed Salah et le Ghana des frères Ayew sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Betclic : Egypte : 1,96 / Nul : 3,02 / Ghana : 4,18

Parions Sport : Egypte : 1,93 / Nul : 3,00 / Ghana : 4,15

Winamax : Egypte : 1,96 / Nul : 3,00 / Ghana : 4,10

Egypte : El-Shenawy – Hany, Abdelmonem, Hegazy, Hamdy Sharaf – Sayed Zico, Fathi, Elneny – Salah (cap.), Mohamed, Trézéguet.

Ghana : Ofori (cap.) – Odoi, Djiku, Salisu, Mensah – Ashimeru, Baba – Paintsil, Kudus, J. Ayew – Semenyo.