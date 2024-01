DIRECT. Sénégal - Cameroun : les Sénégalais obtiennent la qualification

20:18 - Le résumé du match: le Sénégal s'est joué du Cameroun

Avant le coup d'envoi de ce choc du continent africain entre le Sénégal et le Cameroun, le sélectionneur camerounais Rigobert Song avait assuré en conférence que son pays avait "toujours été au-dessus du Sénégal" et que ça allait "se confirmer" sur la pelouse du stade de Yamoussoukro, ce vendredi. L'ancien défenseur emblématique de la sélection camerounaise s'est largement trompé et le résultat du match, comme le contenu d'ailleurs, ne peut que lui donner tort. Ce sont les Sénégalais qui prennent l'avantage dans ce match du groupe C sur leur première opportunité, par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr (1-0, 16e) après une relance ratée d'Onana, qui fait son grand retour dans le but camerounais. Les joueurs d'Aliou Cissé maîtrisent leur sujet et le match et vont faire le break en seconde période.

C'est encore une fois Ismaïla Sarr qui va faire la différence. L'ailier de l'OM adresse un superbe centre à ras de terre vers Habib Diallo qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour doubler la mise (2-0, 71e). Mais alors que le Cameroun semble perdu, le défenseur du FC Nantes Jean-Charles Castelletto redonne espoir à tout un peuple en marquant d'une tête puissante sur corner (2-1, 83e). Les Lions indomptables poussent pour égaliser, ce que Nkoudou est tout près de faire de la tête, mais il manque le cadre pour quelques centimètres (90e+4). La chance du Cameroun est passée. Sur l'action qui suit, Idrissa Gueye sert parfaitement Sadio Mané en retrait pour tuer tout suspense (3-1, 90e+5). Avec cette victoire, le Sénégal assure sa présence en huitièmes de finale, tandis que les Camerounais devront batailler jusqu'au bout pour ne pas subir l'humiliation d'une élimination au premier tour.