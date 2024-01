Sénégal - Cameroun : heure, chaîne TV... Les infos du match

Le Sénégal espère signer une deuxième victoire en deux matchs tandis que le Cameroun doit réagir après son match nul initial contre la Guinée. Suivez en direct la rencontre, à partir de 18h, sur linternaute.com.

C'est l'un des chocs de ce premier tour de la CAN 2023, entre deux équipes sur des dynamiques différentes. Le Sénégal affronte le Cameroun, ce vendredi à partir de 18 heures à Yamoussoukro, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules, dans le groupe C. Tenants du titre, les Sénégalais ont parfaitement réussi leur entrée en lice dans la compétition en battant facilement la Gambie (3-0) et pourraient se qualifier en cas de succès. Le Cameroun a de son côté trébuché face à la Guinée (1-1), malgré une supériorité numérique durant toute la seconde période. La défaite est donc interdite pour les Lions indomptables, sous peine de voir les chances de qualification pour la phase finale se réduire fortement, même s'il y a la possibilité de se qualifier en terminant troisième de la poule.

Le Sénégal en confiance

Du côté du Sénégal, tous les signaux sont au vert. Serein et sûr des forces de son équipe, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé se méfie tout de même du Cameroun: "Le Cameroun est une grande nation du football africain. Ils ont remporté plusieurs Coupes d'Afrique et ont également participé à plusieurs Coupes du monde. Ils comptent dans leurs rangs de bons joueurs, a-t-il assuré. Face à nous, nous aurons une équipe qui cherchera à redorer son blason." Aliou Cissé peut compter sur l'ensemble de son groupe et ne devrait pas toucher à son équipe ce vendredi. Le onze de départ probable du Sénégal: E. Mendy - K. Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs - L. Camara, A. Diallo, I. Gueye - I. Sarr, H. Diallo, S. Mané.

Onana de retour, Aboubakar très incertain

Pour cette rencontre face au Sénégal, le Cameroun aura l'avantage de pouvoir compter sur son gardien emblématique, André Onana. Absent lors de la première rencontre après avoir été retenu par son club de Manchester United, le portier camerounais va retrouver sa place dans le but. En revanche, l'absence de Vincent Aboubakar devrait grandement handicaper le Cameroun. Touché avant le premier match, l'attaquant de Besiktas a peu de chances jouer contre le Sénégal... et peut-être même de rejouer durant cette compétition. "Aboubakar Vincent s'est entraîné mais pas plus que ça. Je ne pense pas que demain il sera de la partie", a confirmé le sélectionneur Rigobert Song jeudi devant la presse. Le onze de départ probable du Cameroun: Onana - Castelletto, Gonzalez, Moukoudi, Yongwa - Ntcham, Kemen, Zambo Anguissa - Magri, Toko Ekambi, N'Koudou.

Heure, chaîne TV

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la télévision pour ce match entre le Sénégal et le Cameroun. Ce choc au sommet du groupe C de la CAN 2023 sera diffusé sur beIN Sports à partir de 18 heures ce vendredi 19 avril. Pour suivre cette rencontre sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la chaîne beIN Sports propose la diffusion en ligne de ce match. Dans cette rencontre, le Sénégal est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire sénégalaise oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire du Cameroun se situe entre 3,5 et 4,5. La cote pour un match nul est d'environ 3.