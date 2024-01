Nigéria - Cameroun : faciles vainqueurs des Lions Indomptables, les Super Eagles filent en quarts de la CAN !

Vainqueurs du Cameroun ce samedi soir, le Nigéria a décroché son ticket pour les quarts de finale de la CAN . Les Super Eagles retrouveront l'Angola qui s'est qualifié pour tôt dans la journée contre la Namibie (3-0).

Superbe prestation du Nigéria ce soir qui élimine le Cameroun (2-0) en huitièmes de finale de la CAN. Ademola Lookman a marqué un doublé ce soir contre les Lions Indomptables et permet aux Super Eagles de retrouver l'Angola en quarts.

Osimhen et Moses Simon cèdent leurs places à Onuachu et Onayi-Samuel dans les derniers instants. Il reste moins d'une minute à disputer.

Quelle accélération d'Ola Aina ! Après le corner, le latéral droit dépose Nouhou sur son couloir avant de centrer. Ondoa passe à travers et Castelletto dégage sous la pression d'Osimhen.

Le coup franc de N'Koudou est trop long et le ballon sort directement.

22:52 - Lookman met fin aux espoirs camerounais !

Sur le coup franc, Iwobi combine avec Bassey et Lookman. Le défenseur centre du gauche pour le premier buteur de la rencontre qui reprend du droit. Ondoa touche le ballon de la main et concède le deuxième but des Super Eagles. L'attaquant met fin aux espoirs des Lions Indomptables.