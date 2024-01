Égypte - RD Congo : diffusion TV, compos probables... Les infos du match entre les Pharaons et les Léopards !

Sans Salah et El-Shenawy, l'Égypte défie le RD Congo ce dimanche soir en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Diffusion TV, compos probables... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche.

Les huitièmes de finale de la CAN continuent ce dimanche après les qualifications de l'Angola et du Nigéria hier. Ce dimanche, l'Égypte et le RD Congo s'affrontent à 21 heures après une confrontation entre la Guinée Équatoriale et la Guinée. Privé de Mohamed Salah après sa déchirure des ischios-jambiers jusqu'à une potentielle arrivée des Pharaons dans le dernier carré, Rui Vitoria va devoir faire sans l'un de ses cadres. Victime d'une luxation à l'épaule sur le deuxième but cap-verdien lors du dernier match de poules, El-Shenawy est forfait pour la fin de la compétition où Gabaski devrait le suppléer.

En conférence de presse, le sélectionneur de l'Égypte n'a pas caché l'importance de cette rencontre malgré les absences : "C'est un match important mais pas plus que les trois derniers matchs. En venant ici, on savait qu'on aurait que des finales donc ce sera une autre finale contre la RDC. C'est une bonne équipe et qui sera difficile à battre. On est prêts mais pas à 100% en raison de nos nombreuses blessures. On a un peu de malchance qui nous poursuit depuis le début mais c'est le football. On est ambitieux. On va mettre nos qualités en jeu." Le Portugais en a profité pour souligner l'importance de sa défense dans la suite de la compétition : "Je pense que les Congolais sont extrêmement dangereux. Ils peuvent marquer à tout moment. À nous d'être plus solides derrière et faire preuve de beaucoup de concentration, surtout que lors du premier tour , nous avons encaissé six buts."

Du côté de la République démocratique du Congo, les coéquipiers de Cedric Bakambu n'ont remporté aucun match en poules comme leurs adversaires. Si le groupe est au complet pour affronter les Pharaons en huitièmes de finale, Sébastien Desabre est clair. Pour le sélectionneur des Léopards, l'Égypte part devant : "Clairement, l'Égypte est favori de ce match. Nous serons challengers. Notre objectif est d'arriver dans le top 5 africain. Donc il nous reste beaucoup de travail, et c'est une superbe opportunité pour nous. On est calmes et confiants, car nous avons montré des choses intéressantes. Demain (NDLR : aujourd'hui), c'est un match à élimination directe. Il faudra tout faire pour l'emporter. Mes joueurs sont motivés sur leur sujet. On va utiliser le ballon, poser notre jeu. On veut montrer à tout le monde que la RD Congo est de retour."

À quelle heure débute Égypte - RD Congo ?

Le coup d'envoi du huitième de finale opposant l'Égypte au RD Congo est prévu dimanche 28 janvier à 21h00 au Stade Laurent Pokou de San Pédro (Côte d'Ivoire). Le Sud-Africain Abongile Tom sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Égypte - RD Congo ?

Détenteur des droits TV de la Coupe d'Afrique des Nations, BeIN Sports 2 diffusera l'affiche des huitièmes de finale entre les Pharaons et les Léopards.

Si vous souhaitez regarder le huitième de finale de la CAN 2023 entre l'Égypte et le RD Congo sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables d'Égypte - RD Congo ?

Égypte : Gabaski (G) - Hany, Hegazy, Abdelmonem, Fotouh - H. Fathi, Elneny, Attia - Zizo, Marmoush - Mohamed.

RD Congo : Mpasi-Nzau (G) - Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku - Pickel, Moutoussamy - Mvumpa, Kakuta, Wissa - Mayele (ou Bakambu).

Quels sont les pronostics d'Égypte - RD Congo ?