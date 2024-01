Mali - Burkina Faso : chaîne, compos, pronos... toutes les infos du match

La CAN 2023 se poursuit avec un nouveau huitième de finale ce mardi 30 janvier. Au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, le Mali défie le Burkina Faso dans une affiche équilibrée.

La CAN 2023 se poursuit en Côte d'Ivoire. Grâce à un parcours sans revers (victoire face à l'Afrique du Sud, et deux nuls contre la Tunisie et la Namibie), le Mali s'est brillamment qualifié en qualité de leader du groupe E avec cinq points. En face, le Burkina Faso a réalisé un bon départ avec un succès face à la Mauritanie, et un nul contre l'Algérie. Malheureusement, les Burkinabè ont mal conclu la phase de poules avec un revers contre l'Angola. Ils ont terminé à la seconde place du groupe D.

Face à la presse, le gardien de but des Etalons Kilian Nikiéma était déterminé : "Le Mali est une très bonne équipe, nous sommes aussi une très bonne équipe, avec de très bons joueurs. Nous allons nous préparer pour arriver à 200% pour avoir cette victoire qui est très importante."

Le sélectionneur du Mali Eric Sékou Chelle s'est montré dithyrambique concernant son adversaire : "J'adore l'équipe du Burkina Faso, et notamment sa façon de jouer. C'est solide au milieu et très agressif. Devant ils ont un monument, Bertrand Traoré qui continue à faire des différences. On est entre frères, on va faire un bon match."

Dans le cadre des 8es de finale, la CAN 2023 offre une affiche alléchante : Mali - Burkina Faso. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h00 ce mardi 30 janvier.

Comme c'est le cas pour toutes les affiches de cette CAN 2023, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Mali - Burkina Faso. Cette affiche sera diffusée par beIN SPORTS. Vous devrez donc vous brancher sur beIN SPORTS 1.

Pour suivre Mali - Burkina Faso en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN SPORTS 1.

La composition probable du Mali : Diarra - Traore, Kouyate, Niakate, Sacko - Dieng, Bissouma, Haidara, Doumbia - Koita, Sinayoko

La composition probable du Burkina Faso : Koffi - Kabore, Dayo, Tapsoba, Yago - Guira, Toure, Aziz Ki, Traore, Badolo - Konate