DIRECT. Nigeria - Angola : les Super Eagles sauvés par leur poteau, le suspense reste entier, suivez le match

Zaidu se charge d'un coup-franc à l'entrée de la surface de réparation mais le portier angolais s'envole et capte le cuir dans ce Nigeria - Angola.

19:21 - Quelle percée de Simon (62')

Le Nantais est le joueur le plus dangereux de ce Nigeria - Angola et est tout proche d'inscrire le deuxième but de son équipe après un travail encore génial dans son couloir.