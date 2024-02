DIRECT. Mali - Côte d'Ivoire : les Éléphants encore miraculés ! Suivez la prolongation

Incroyable ! Les Éléphants sont encore en vie dans cette CAN 2023 et oblige le Mali à se disputer une place dans le dernier carré dans une prolongation qui s'annonce excitante.

Juste après le but ivoirien dans ce Mali - Côte d'Ivoire, le quatrième arbitre a annoncé le temps additionnel et il est conséquent. Il peut se passer beaucoup de choses encore.

Eric Chelle lance encore du sang frais pour ces dernières minutes de ce Mali - Côte d'Ivoire. Mamadou Fofana et Boubacar Traoré remplacent Lassina Coulibaly et Lassine Sinayoko.

Ce magnifique but de Dorgeles a mis un énorme coup de froid dans l'enceinte du stade de la Paix. Les supporteurs ivoiriens semble ne plus trop y croire alors que l'équipe d'Emerse Faé peine à réagir.

Quel but sensationnel de l'entrant Nene Dorgeles qui ne laisse absolument aucune chance à Yahya Fofana. L'ailier malien élimine deux Ivoiriens avant d'enrouler depuis l'extérieur de la surface de réparation. La lucarne est trouvée et les Maliens se dirigent vers le dernier carré.

19:25 - Sacko sauve son camp ! (63')

Même en infériorité numérique, les Ivoiriens se procurent la plus grosse occasion de ce second acte de Mali - Côte d'Ivoire. Singo s'élève le plus haut au second poteau mais Sacko est bien placé pour dégager.