Kylian Mbappé bientôt au Real Madrid, son salaire dévoilé

Alors qu'il a annoncé son départ du PSG, Kylian Mbappé devrait signer au Real Madrid dans les prochains jours.

La fin du feuilleton de plusieurs années. Cette fois, Kylian Mbappé a décidé de quitter sa famille parisienne pour tenter une aventure différente à l'étranger. Après avoir quasiment tout gagné avec le PSG, sauf la Ligue des champions, le Français peut partir par la grande porte.

Contrairement aux dernières saisons, le champion du monde 2018 n'a pas voulu faire de suspenses, annonçant rapidement à son président et ses coéquipiers son départ. Avec les échéances de l'Euro et des JO, Kylian Mbappé a certainement voulu s'enlever un poids.

S'il n'y a pas eu de communiqué officiel sur son départ qui ne fait toutefois aucun doute, les négociations sont bien présentes entre le Français et le Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, le Français a bien donné son accord au Real Madrid et Florentino Perez aurait annoncé la venue de l'attaquant star à Madrid.

Reste désormais l'aspect financier de ce transfert qui fera sans aucun doute la Une des journaux cet été. Mais selon le quotidien Marca, le capitaine des Bleus aurait déjà trouvé un accord avec la Maison Blanche durant ce mois de février. Un contrat de cinq ans est sur la table, soit jusqu'en 2029, avec un salaire estimé entre 15 et 20 millions d'euros net par an. Il sera le plus gros salaire de l'effectif, mais n'aura pas non plus un salaire faramineux comme il a du côté de la France. En 2022, les Merengue lui avaient proposé un salaire de 26 millions nets par an, l'offre a donc été revue à la baisse, alors qu'il perçoit 32 millions nets en France. Certaines concessions devraient être faites notamment sur les droits d'image dans les négociations.