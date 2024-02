Alberth Elis est sorti du coma, quel est son état de santé ?

Le joueur des Girondins de Bordeaux est toujours en observation à l'hopital.

Le monde du football a retenu son souffle après l'incident autour de Alberth Elis, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, dimanche 24 février. L'incident a eu lieu après à peine quarante secondes de jeu quand, à la réception d'un centre envoyé dans la transversale, le Bordelais a heurté la tête du défenseur guingampais Donatien Gomis, le mettant KO sur le terrain et provoquant une longue interruption de la rencontre. Durant son transfert à l'hôpital, le joueur a été placé dans un coma artificiel par les médecins. " Une décision prise en raison de son agitation à ce moment-là,. Il est depuis pris en charge par le service de réanimation de l'établissement bordelais." Les Girondins de Bordeaux ont publié un communiqué dans la journée de dimanche confirmant que Alberth Elis est " victime d'un traumatisme crânien ayant amené à placer le joueur dans un coma artificiel protecteur ". Le joueur a également subi une intervention chirurgicale dans la nuit de samedi à dimanche au CHU Pellegrin à Bordeaux.

Mais ce mercredi 28 février, le club de Bordeaux, par l'intermédiaire de la famille du joueur, a annoncé une très bonne nouvelle, Alberth Elis est enfin sorti du coma artificiel. "Nous sommes heureux de partager avec vous de premiers signes encourageants : Alberth se réveille et semble récupérer progressivement. Nous souhaitons cependant rester prudents sur l'évolution de son état, les prochains jours seront cruciaux. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien, vos mots d'encouragements et vos prières et nous remercions particulièrement les équipes médicales pour leurs soins. Alberth est un battant, nous vous tiendrons au courant de son état prochainement."