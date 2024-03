OM - PSG : sans défense, la composition surprenante de Marseille

Invaincu à domicile mais diminué par les blessures, l'Olympique de Marseille accueille un PSG sûr de sa force et irrésistible cette saison en déplacement.

Le parfum qui émane d'un Classique a toujours une odeur particulière. Un mélange de passion, d'excitation et de tensions. Ces rendez-vous entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain appartiennent à leur propre dimension, une rivalité construite de toutes pièces mais qui au fil du temps a su trouver sa place par sa dimension symbolique plus que par son intérêt sportif.

Il faut dire que sur le terrain ces dernières années, le duel a cruellement manqué de suspense, les Parisiens ayant imposé trop régulièrement leur supériorité, au point de ne plus avoir perdu en Ligue 1 contre le rival marseillais depuis près de quatre ans. Une tendance que les Marseillais aimeraient bien inverser mais les circonstances lui semblent encore contraire au sortir d'une trêve internationale douloureuse.

Qui en défense pour l'OM ?

"On ne va pas pleurer sur notre sort. Des gens dans l'effectif vont avoir leur chance", a relativisé Jean-Louis Gasset en conférence de presse vendredi. L'entraîneur marseillais sait pourtant qu'il va devoir inventer quelque chose au moment d'affronter le PSG. En effet, face au Chili, Clauss n'a pas vécu la soirée qu'il espérait. Devant ses supporters, le latéral marseillais s'est blessé tout seul aux ischio-jambiers, faisant ainsi une croix sur le match contre le PSG et plusieurs semaines de compétition. Un coup dur mais pas le seul pour l'OM qui devra aussi se passer d'Onana, Sarr et Meïté.

C'est même tout le secteur défensif marseillais qui apparaît fragilisé puisque Gigot et Balerdi sont incertains. Le premier a repris à l'écart du groupe et on ignore le degré d'engagement qu'il peut tolérer alors que le second est resté aux soins. De quoi donner des maux de tête au technicien marseillais au moment de recevoir le PSG et son armada offensive. "Quand il y a plus de talent en face, si vous voulez faire un exploit, vous devez trouver des solutions à d'autres endroits. Et là, on parle de collectif. Être beaucoup plus concentré, beaucoup plus agressif, beaucoup plus habile avec le ballon, faire courir l'adversaire par séquence, être efficace à la moindre occasion", a-t-il indiqué. "Je suis confiant dans les joueurs qui seront là. Tous ont une responsabilité avec le maillot de l'OM", a de son côté assuré Pau Lopez. Une confiance indispensable pour venir à bout du leader, et qui sera alimentée par la ferveur du Vélodrome où l'OM est invaincu cette saison toutes compétitions confondues. Un Vélodrome qui attend une victoire face au PSG en Championnat depuis maintenant 13 longues années.

Une reprise en douceur

Si l'OM panse ses blessés et est contraint de bricoler, le PSG aborde la rencontre avec bien moins de pression et de pépins. Symbole de la sérénité ambiante, Luis Enrique a accordé deux jours de repos à son effectif et un autre supplémentaire pour ses internationaux. Un geste apprécié par un effectif qui n'a que peu de moment pour souffler et répond à une logique de long terme. L'ancien sélectionneur sait que la fraîcheur récupérée là sera bénéfique pour le sprint final avec dans 10 jours la réception du FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions.

Une approche allégée mais pas bâclée, le technicien espagnol respectant trop son adversaire pour s'autoriser une telle frivolité. Néanmoins, les douze points d'avance de son équipe sur son dauphin brestois l'autorisent à plus de largesses et à ménager les organismes. Ainsi, il n'est pas acquis qu'il prenne de risques avec Marquinhos. Touché au tendon d'Achille mi-février, le capitane brésilien est incertain et avec les échéances à venir, il pourrait être protégé. Ce n'est pas le cas d'Asensio. L'Espagnol est à nouveau opérationnel et devrait profiter de la blessure de Barcola pour retrouver du temps de jeu. Si l'enjeu est faible, Luis Enrique aura à cœur que ses hommes entretiennent l'invincibilité parisienne à l'extérieur cette saison en Ligue 1.

Ce dimanche au Vélodrome, une série devrait donc prendre fin. Reste à savoir laquelle.

La 27ème journée de Ligue 1 se referme avec un duel entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Cette rencontre aura lieu à partir de 20h45, du côté du stade Vélodrome, à Marseille.

La rencontre de la 27ème journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sera retransmise en direct et en exclusivité sur Prime 1.

La rencontre entre l'Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique sera accessible en streaming sur la plateforme Prime Video.

Betclic : Olympique de Marseille : 3,30 / Nul : 3,88 / Paris Saint-Germain : 2,20

Parions Sport : Olympique de Marseille : 3,50 / Nul : 4,00 / Paris Saint-Germain : 2,00

Winamax : Olympique de Marseille : 3,25 / Nul : 3,95 / Paris Saint-Germain : 2,00

Olympique de Marseille : Pau Lopez – Mbemba, Balerdi, Kondogbia, Merlin – Harit, Ounahi, Veretout – Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang.

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Lee – Dembélé, Mbappé, Asensio.