PSG - Rennes : Mbappé sur le banc ? La compo indécise

Le PSG accueille Rennes au Parc des Princes ce mercredi pour une place en finale de la Coupe de France.

Le PSG vise toujours un quadruplé cette saison. Et pour cela pas question de mettre la Coupe de France de côté. Les hommes de Luis Enrique doivent s'imposer face à Rennes pour entretenir cet espoir. Les Parisiens n'ont plus perdu depuis le mois de novembre 2023 et s'affichent évidemment en grand favori de cette rencontre. De plus, Paris vient de s'imposer dans le Classique face à l'OM (2-0) malgré une infériorité numérique de près d'une heure. Si le club de la capitale se qualifie, il disputera la 20e finale de Coupe de France de son histoire. "J'adorerai que cela se termine de façon merveilleuse pour le PSG et pour Kylian. On est tous dans le même bateau.", a répondu Luis Enrique quant à la fin de saison de son équipe.

En face, Rennes n'a pas abordé cette demi-finale de la meilleure des manières. Les Bretons ont été surpris à Strasbourg le week-end dernier en Championnat (0-2) et aimeraient certainement repartir de l'avant avec une qualification en finale pour la première fois depuis cinq ans. Jusqu'ici, Rennes n'a pas vraiment trembler dans leur parcours en Coupe de France avec trois des quatre victoires face à des équipes de division inférieure. "Je pense que les joueurs sont en capacité dans ces rencontres-là de se sublimer et vraiment, il faudra le faire pour avoir une chance de passer en finale, se sublimer collectivement et individuellement au maximum de ce qu'on est capables de faire", a estimé Julien Stephan.

A quelle heure débute le match PSG - Rennes ?

Le match PSG - Rennes débutera à 21h10. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris. Ruddy Buquet sera l'arbitre de ce rendez-vous.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Rennes ?

Deux chaines diffuseront cette demi-finale de Coupe de France entre le PSG et Rennes. En effet Bein Sports 1 et France 3 retransmettront le match.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Rennes ?

Deux diffusions streaming seront également disponibles pour suivre ce PSG - Rennes. MyCanal et France.TV retransmettront aussi cette rencontre.

Quelles compositions probables pour PSG - Rennes ?

Luis Enrique a encore laissé planer le doute sur la présence de Marquinhos et Nuno Mendes mais ces deux derniers devraient être dans le groupe. En revanche Barcola devrait encore manquer à l'appel alors que Beraldo est suspendu. Le XI probable de Paris : Donnarumma - Hakimi, Pereira, Skriniar, Hernandez - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembele; Mbappe, Kolo Muani.

Julien Stephan ne devrait pas pouvoir compter sur Adrien Truffert pour cette demi-finale. Le latéral rennais est toujours blessé. Le technicien breton s'appuiera sur Steve Mandanda dans les cages. Le XI probable de Rennes :. Mandanda - G Doue - Wooh, Theate, Omari - Matusiwa, Santamaria, Bourigeaud, Terrier - Kalimuendo, Gouiri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Rennes ?

