Real Madrid - Manchester City : Merengue et Citizens se quittent sur un nul prolifique... le résumé du match

22:51 - Le Real Madrid et Manchester City se quittent sur un nul dans un match de légende (3-3)

On attendait un sommet de football, et la Ligue des Champions a tenu une nouvelle fois son rang. Il ne fallait pas arriver en retard dans ce Real Madrid – Manchester City. D’une frappe au sol sur coup franc, Bernardo Silva a trompé Lunin, coupable d’une erreur de main (0-1, 2e). Bien dans sa partie, le tenant du titre a été renversé en deux minutes. À la suite d’une frappe de loin de Camavinga, Ruben Dias, assez malchanceux, a pris à contrepied Ortega (1-1, 12e). Sur l'action qui a suivi, Rodrygo, à la lutte avec Akanji, a permis au Real Madrid de reprendre l'avantage (2-1, 14e). Une nouvelle fois, Ortega a été battu par un tir contré. En difficulté sur les transitions, les Citizens ont repris le contrôle du tempo en deuxième période. Fatigués par les efforts défensifs, les Merengue ont flanché deux fois en quelques minutes : de loin, grâce à des frappes enroulées, Foden (2-2, 66e) et Gvardiol, du droit alors qu’il est gaucher (2-3, 71e) ont renversé le cours de cette partie. Mais le Real Madrid s’est montré une nouvelle fois immortel. D'un angle à l'autre de la surface de réparation, Vinicius a trouvé Valverde. L'Uruguayen a placé, d’une superbe reprise de volée, le ballon dans le petit filet (3-3, 79e). On a déjà hâte d’être au retour, dans huit jours, pour voir le dénouement de ce Real Madrid – Manchester City.