Benfica Lisbonne - OM : seuls contre tous, les Marseillais visent l'exploit

Privé de ses supporters mais motivé comme jamais, l'Olympique de Marseille s'attaque au Benfica Lisbonne en quart de finale aller d'Europa League.

Ne pas tout gâcher. L'Olympique de Marseille aborde son dernier grand défi d'une saison qui n'aura décidément pas tourné très rond avec ce quart de finale d'Europa League face au Benfica Lisbonne comme bouée de sauvetage. Toutefois le match aller, qui aura lieu ce jeudi 11 avril dans la capitale portugaise, se déroulera dans un contexte particulier.

Une fête un peu tronquée

Alors que l'OM se réjouit de retrouver ce niveau de la compétition, un grain de sable sous la forme d'un échange politique est venu gripper l'enthousiasme marseillais. En effet, mardi soir, les autorités portugaises ont décidé d'annuler les billets des supporters marseillais. Une réponse frontale à l'arrêté préfectoral du Préfêt des Bouches-du-Rhône publié vendredi dernier stipulant l'interdiction de déplacement aux fans lisboètes à Marseille en vue du quart de finale retour d'Europa League (18 avril).

"Ce serait embêtant que les supporteurs ne soient pas là. Ce n'est pas ça le football. On aime la compétition et les supporteurs en font partie", a regretté Pierre-Emerick Aubameyang en conférence de presse, repris en chœur par Jean-Louis Gasset. "Le football est une fête. Que les supporteurs soient avec nous, c'est logique. J'espère que les gens vont trouver la solution pour que la fête soit réussie."

Ne leur en déplaise, l'entraîneur du Benfica Roger Schmidt a déploré aussi la situation, les Marseillais seront seuls pour faire face à l'Estadio da Luz, comme un l'été dernier lors de leur déplacement à Athènes, au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions (0-1)

"C'est un privilège"

Si les chants marseillais manqueront et créeront un vide, les hommes de Jean-Louis Gasset ne devraient pas manquer, en revanche, de motivation. "Ils abordent cette Coupe d'Europe dans un état d'esprit différent", constate l'entraîneur.

Cette saison, l'OM présente ainsi un double visage. Un balbutiant en Ligue 1 et l'autre conquérant en Europa League. "La Coupe d'Europe a su nous redonner le souffle juste, en espérant que ce soit le cas encore une fois et que ça le sera jusqu'au bout (…) C'est un peu le rayon de soleil de notre saison. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher et tout donner", avance l'attaquant gabonais. Devenu en huitièmes de finale le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, Aubameyang devra une fois de plus montrer l'exemple aux siens face à un adversaire au passé européen fourni et qui n'a plus perdu à domicile en Europa League depuis décembre…2018.

Une donnée qui dit beaucoup de la performance qu'il faudra réaliser lors de ce déplacement, à laquelle s'ajoute les récurrentes difficultés marseillaises en déplacement. "Le match aller sera super important. Chez nous, on est capables de tout, on l'a vu contre Villarreal", évoque Aubameyang, qui n'a pas oublié qu'après le festival au Vélodrome à l'aller (4-0), l'OM s'était fait très peur au retour et avait été mené 0-3 par les Espagnols (1-3 au final).

Murillo et Mbemba disponibles ?

Pour bien figurer, l'OM va néanmoins devoir bricoler avec un effectif qui tire la langue. "En arrivant, j'avais un côté droit avec Mbemba, Clauss et Sarr. Je pensais que c'était le bon complément d'Aubameyang, qui aime plus partir de la gauche. Notre droite s'est blessée, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Mais Ismaila Sarr nous manque énormément", a expliqué Gasset, un rien fataliste. En effet, son flanc droit apparaît dégarni sans le Sénégalais et le latéral français, blessé en sélection en mars.

De son côté, Mbemba n'est lui pas encore totalement écarté pour ce quart de finale aller. Le Congolais se remet de sa contusion au genou gauche et une décision devrait prise quant à une éventuelle titularisation au tout dernier moment. Sa solidité défensive, alors que Gigot et Balerdi claudique, serait un plus indéniable face à Di Maria et consort. L'OM guette aussi le retour de Murillo, autre renfort derrière, Gasset ne pouvant compter sur Ulisses Garcia, Jean Onana et Pape Gueye non qualifiés pour la compétition.

"C'est un privilège de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. Il faut que les joueurs se rendent compte de l'événement et du niveau qu'il faut avoir. Il faut hisser le niveau à la hauteur de l'évènement", appelle Gasset. Si l'OM vacille sur ses fondations, la magie de l'Europe peut tout balayer.