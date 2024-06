Dates, heures... Télécharger le calendrier de l'Euro 2024 en PDF

Découvrez notre calendrier détaillé à télécharger pour l'Euro 2024 de foot.

L'actualité sportive est très riche en ce mois de juin/juillet. Après la fin de Roland-Garros et le titre de Carlos Alcaraz, le Tour de France qui débute le 29 juin prochain du côté de Florence en Italie et bien évidemment les Jeux olympiques de Paris à partir du 24 juillet pour les premières épreuves et le 26 pour la cérémonie d'ouverture, l'Euro de football rythmera tous les passionnés du 14 juin au 14 juillet. Souvent considéré comme la compétition internationale la plus relevée, l'Euro de foot 2024 s'annonce particulièrement ouvert cette année.

Télécharger le calendrier de l'Euro 2024 de foot

Après sa défaite en finale de la dernière Coupe du monde face à l'Argentine et surtout son élimination précoce face à la Suisse aux tirs au but lors du dernier Euro, l'équipe de France aborde cette compétition avec les crocs. Le parcours des Bleus s'annonce toutefois très compliqué et assez relevé avec, dans la poule, les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne. Les hommes de Didier Deschamps débuteront leur Euro face aux Autrichiens le 17 juin avant d'enchaîner face aux Pays-Bas le 21 juin et de terminer avec la Pologne le 25 juin à 18h, adversaire que les Bleus avaient affronté lors de la dernière Coupe du monde (victoire en huitième de finale 3-1). Les Néerlandais seront probablement l'adversaire le plus coriace des Bleus comme l'a indiqué Didier Deschamps après le tirage. "On connaît bien les Pays-Bas. Certes ont les a battus lors des deux rencontres de notre groupe de qualification. Leur présence rend le groupe plus difficile. Lorsque nous les avions affrontés, ils avaient des absences importantes. Au complet, ils font partie des meilleures nations européennes."

Avec la France, l'Angleterre est l'une des nations favorites de cet Euro. Frustrés lors de la dernière compétition avec une défaite en finale à domicile face à l'Italie, les Anglais, portés par leur génération dorée avec Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, Declan Rice, veulent triompher en Allemagne. Auteur d'un sans-faute en qualifications (10 victoires en 10 matchs), le Portugal a également de grosses ambitions du côté de l'Allemagne. Vainqueurs en 2016 en France, Cristiano Ronaldo ou encore Bernardo Silva et Bruno Fernandes veulent rééditer cet exploit. La Belgique, l'Italie, les Pays-Bas ou l'Espagne sont plus considérés comme des outsiders pour cet Euro même si l'Espagne avec leur toute nouvelle génération, peut croire à de belles choses.