PSG - Lyon : la promesse non-tenue de Mbappé à Nasser al-Khelaïfi

Après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est de retour en Ligue 1 pour affronter l'Olympique lyonnais, ce dimanche soir. Kylian Mbappé devrait être titulaire malgré les révélations d'une potentielle promesse non-tenue à son président, Nasser al-Khelaïfi.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique lyonnais au Parc des Princes, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Une affiche de gala entre le premier du championnat et les Rhodaniens, auteurs d'une formidable remontée au classement depuis l'arrivée de Pierre Sage. Coup d'envoi à 20h45.

La fausse promesse de Mbappé

La fin de saison du PSG s'annonce chargée. Encore en lice pour remporter trois nouveaux titres, les Parisiens sont premiers de la Ligue 1 avec dix points d'avance et un match en retard sur Brest, deuxième. Le 25 mai prochain, ils affronteront Lyon pour la troisième fois de la saison en finale de la Coupe de France, après avoir disputé les confrontations allers et retours de la Ligue des champions en demi-finales contre le Borussia Dortmund. Un calendrier plein, auquel s'ajoute le cas épineux Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin prochain, l'attaquant devrait quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid, d'après les nombreuses révélations des médias nationaux et internationaux. Mais l'été dernier, le capitaine de l'équipe de France aurait une autre promesse à son président, Nasser al-Khelaïfi.

Mis à l'écart du groupe en début de saison par peur de voir l'attaquant filer libre à la fin de la saison 2023/2024, l'attaquant avait finalement été réintégré à la veille de la première journée de championnat. D'après les révélations de Foot Mercato, le natif de Bondy aurait promis à sa direction de prolonger son contrat afin de ne pas partir librement. Une information très vite démentie par le journaliste Bilel Ghazi, proche du clan Mbappé sur ses réseaux sociaux. "Au-delà de ton enchaînement de fausses vérités, ce qui est gênant dans celle-ci, c'est son timing qui interroge sur ta motivation & sur celle de ceux qui te font la dictée et qui regrettent/craignent de ne pas faire aussi bien… Le PSG & sa fin de saison méritent mieux que ça…", a-t-il déclaré.

Un enjeu inattendu pour l'OL

Troisième entraîneur de l'Olympique lyonnais cette saison après Laurent Blanc et Fabio Grosso, Pierre Sage a permis au club rhodanien de remonter au classement de Ligue 1. Durant les quatorze premières journées du championnat, l'OL avait pris sept points. Depuis l'arrivée du coach, Lyon a glané 34 nouvelles unités, leur permettant de désormais figurer dans la lutte aux places européennes pour cette fin de saison, inespéré après un début d'exercice 2023/2024 cataclysmique. Pour ce choc face au PSG, l'entraîneur sera privé de Nicolas Tagliafico, suspendu alors qu'Alexandre Lacazette devrait être présent, malgré son choc contre Brest la semaine passée. Sans dévoiler son plan tactique, Pierre Sage a révélé les contours de son plan de jeu pour tenir le club de la capitale en échec : "On va essayer de défendre comme on le souhaite, c'est-à-dire en essayant d'avoir le moins possible à défendre. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir le ballon. On doit les emmener dans ce qu'ils n'aiment pas, et pour ça il faudra qu'on ait de la maîtrise collective, ça va être un challenge tactique pour moi et le staff, et opérationnel pour les joueurs."

À quelle heure débute PSG - Lyon ?

Le coup d'envoi du match de clôture de la 30e journée de Ligue 1 opposant le PSG à Lyon est prévu dimanche 21 avril à 20h45 au Parc des Princes à Paris (France). François Letexier sera l'arbitre de cette affiche de gala.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Lyon ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Prime Video diffusera l'affiche entre le Paris Saint-Germain à l'Olympique lyonnais.

Comment suivre PSG - Lyon en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 30e journée de Ligue 1 entre les Parisiens et les Lyonnais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Lyon ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.

Lyon : A.Lopes (G) - Maitland-Niles, Mata, O'Brien, Henrique - Caqueret, Matic, Mangala - Fofana, Lacazette, Benrahma.

Quels sont les pronostics de PSG - Lyon ?