Real - Barça : un Clasico décisif pour la Liga

Leader de la Liga avec 8 points d'avance, le Real Madrid peut faire un grand pas vers le titre s'il sort vainqueur du Clasico contre le FC Barcelone, à Santiago-Bernabeu.

Le Real Madrid peut en finir. Il le sait et il fera tout pour y parvenir. "C'est une grande opportunité pour nous rapprocher du sacre en Liga", n'a pas caché Carlo Ancelotti au moment de se présenter face à la presse. L'opportunité est belle en effet d'abréger le suspense et de mettre une main sinon plus sur le trophée de champion.

Au moment de recevoir le FC Barcelone, le club merengue possède huit longueurs d'avance avec encore 9 matchs à jouer, dont celui de ce dimanche. C'est beaucoup et très peu en même temps quand on sait que cette saison, une seule équipe est parvenue à faire fléchir le Real Madrid en Liga : l'Atletico de Madrid, et cela remonte à pratiquement 7 mois en arrière.

Une confiance qui rend invincible

Depuis, rien n'y personne ne semble capable de faire dérailler la formidable machine assemblée par le technicien italien, pas même celle de Pep Guardiola. En milieu de semaine, les Madrilènes ont réalisé l'exploit d'éliminer Manchester City sur sa pelouse en quarts de finale de la Ligue des Champions. Une soirée où Nacho aura mis dans poche Haaland avec un certain savoir-faire pendant que Lunin se muait en héros, façon Courtois en 2022. Dans ce choc, le Real Madrid aura montré sa capacité à défendre, endurer les vagues sans jamais donner de prise ou laisser d'ouvertures pour finalement s'en sortir aux tirs au but. Plus qu'un coup de chance. On ne sort par celle que beaucoup considèrent comme la meilleure équipe du monde deux fois en trois saisons.

Une réussite qui engendre un surplus de confiance et rend plus facile la récupération car les efforts ont été conséquents. "Elle (l'équipe) récupère bien. Certains joueurs ont besoin d'un jour de plus. Mendy ne s'est pas entraîné aujourd'hui (vendredi). Nous allons présenter la meilleure équipe possible", a déclaré Carlo Ancelotti. Outre le Français, on attend de voir également dans quelle forme sera Vinicius, qui a beaucoup travaillé à l'Etihad Stadium et est sorti en prolongation épuisé voire gêné musculairement. En homme expérimenté, l'ancien entraîneur de l'AC Milan sait gérer ses troupes et prévenir tout emballement. "Nous serons très proches du titre si nous parvenons à gagner, en gardant à l'esprit que nous jouons contre un adversaire très compétitif. Ce sera un clasico qui sera comme toujours un match très disputé et équilibré", a-t-il prévenu.

Le Barça veut relancer la Liga

Equilibré à condition que le FC Barcelone se remette à l'endroit après une semaine chaotique marqué par la désillusion européenne et des frictions entre ses joueurs. Confiants au moment de recevoir le PSG après avoir gagné à l'aller au Parc des Princes (3-2), les Blaugranas ont sombré à domicile, emporté par la bêtise d'Araujo, expulsé pour une faute grossière sur Barcola.

Un fait de jeu qui a agacé Gündogan, l'Allemand le faisant savoir sèchement après la rencontre avant que le défenseur uruguayen ne lui réponde froidement par média interposé. Une altercation saine à en croire Xavi qui a éteint tout début d'incendie dans son vestiaire, comme Sergi Roberto. Le technicien catalan a recentré le débat sur le match qui attend les siens. "La frustration et l'impuissance de l'autre jour, c'est difficile à digérer mais le vent tournera en notre faveur à nouveau. On a en face de nous un Real renforcé moralement", a-t-il avancé.

Le tout dans un contexte hostile puisqu'au stade Santiago-Bernabeu où la pression sera maximale et portera les Merengue. "Le Real poussera dans les premières minutes de chaque mi-temps. Il faudra être courageux avec la balle et ne pas la perdre. C'est le match parfait pour démontrer notre personnalité. On a bien préparé le match. Les premières minutes seront déterminantes. Il faudra calmer le Real", estime Xavi. Un défi que les Catalans sont prêts à relever. "Nous avons l'opportunité de nous relancer en Liga. Il s'agit du match le plus important de notre saison", conclut-il. Alors oui, le Real Madrid peut en finir mais le FC Barcelone ne l'entend pas de cette oreille et n'a pas encore abandonné sa couronne nationale.