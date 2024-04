DIRECT. Lorient - PSG : suivez le match

C'est parti au Moustoir pour ce Lorient - PSG ! En cas de succès et d'un revers de Monaco, Paris pourrait valider un nouveau titre de champion de France.

En direct

18:57 - Ayman Kari va vivre un match particulier Prêté par le PSG, le natif d'Ivry-sur-Seine est un élément à suivre lors de ce Lorient - PSG.

18:55 - Paris peut battre un record de Lyon Paris n'a pas perdu lors de ses 21 derniers déplacements en Ligue 1 (16 victoires et cinq nuls) et pourrait battre le record d'invincibilité à l'extérieur dans l'élite détenu par Lyon (21 entre mars 2005 et avril 2006).

18:50 - Les conditions de jeu pour ce Lorient - PSG Le temps est gris au-dessus du Moustoir, mais il ne devrait pas pleuvoir (15 degrés au coup d'envoi). La pelouse est dans un état parfait.

18:45 - Régis Le Bris veut être conquérant face au PSG Face à la presse, le manager des Merlus ne s'est pas montré défaitiste avant de défier Paris : "Je ne me projette pas loin. On doit rester focus sur l’instant, c’est la difficulté dans les moments clefs. On est dans la projection ou dans les regrets. Il faut se concentrer sur l’essentiel. Dans son histoire récente, Lorient a fait des retournements improbables de situation pour se maintenir. Dans ce sprint, il y a des enjeux. On veut vivre ça, même si c’est aussi négatif avec la peur de la relégation. On va se battre, c'est le sel de la compétition."

18:40 - La composition des Merlus Pour se donner de l'air dans la course au maintien, Le Bris et ses joueurs sont en quête de points.

18:35 - Luis Enrique a une manière bien particulière de motiver ses joueurs Compétiteur dans l'âme, le manager du PSG veut marquer l'histoire du football français en réalisant le quadruplé (Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions) : "Nous en parlons. C'est une motivation. C'est une manière de marquer l'histoire du club, de la ville et même du pays. Pour le moment, nous n’avons qu’un titre, le Trophée des champions, donc il faut gagner la Ligue 1 et continuer à lutter ensuite pour respecter les autres clubs. Je n’ai aucun doute à ce sujet. Après, nous aura à jouer la finale de Coupe de France contre Lyon (le 25 mai). Un match forcément spécial. Et il y aura aussi la demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, que nous connaissons bien. C’est un chemin long et sinueux. Il va falloir que nous soyons très concentrés sur chacun de nos objectifs."

18:30 - La condition pour que Paris soit désigné champion de France Grâce à sa victoire face à l'OL dimanche dernier (4-1), Paris a creusé son avance en tête du championnat. Le PSG pourrait même célébrer son 12e titre de champion de France dès ce mercredi. Pour cela, les Parisiens doivent s'imposer contre les Merlus et compter sur un revers de Monaco à Lille. Les joueurs du Rocher joueront quant à eux à 21h.

18:25 - Luis Enrique rembarre les journalistes Face à la presse, le manager espagnol du PSG s'est exprimé concernant sa composition d'équipe : « (Il réfléchit quelques instants) Quel est le onze de départ titulaire ? Ah, il y a onze titulaires ? Je ne savais pas (sourire). Nous n’avons pas de onze de départ type. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas quand nous gagnerons le Championnat. Peu importe quand on gagnera le Championnat, nous l’avons mérité. Donc, ce qui est important, c’est comment nous jouons, comment nous allons le gagner. C’est ça notre objectif. Ça ne vaut pas seulement pour le match à Lorient demain (mercredi). Mais pour tous les matches qu’il nous reste à jouer. Il reste encore huit matches et nous espérons en disputer un neuvième. Nous voulons mettre le même engagement à chaque fois. Il reste du travail. »

18:20 - La composition du PSG face à Lorient Laissé sur le banc contre Lyon, Mbappé retrouve une place de titulaire sur le front de l'attaque parisienne.

18:15 - Quels sont les pronostics pour la rencontre Lorient - PSG ? D'une manière assez logique, Paris est très largement favori pour ce déplacement à Lorient. Winamax : Lorient (7.25) - Nul (5.40) - PSG (1.34).

Betclic : Lorient (7.30) - Nul (5.35) - PSG (1.34).

Unibet : Lorient (6.80) - Nul (5.10) - PSG (1.34).

18:10 - Quelle diffusion streaming pour le match Lorient - PSG ? Pour suivre Lorient - PSG en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à Prime Video.

18:05 - Sur quelle chaîne TV est diffusée Lorient - PSG ? Comme c’est le cas pour certaines affiches de Ligue 1, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Lorient - PSG. Ce duel des extrêmes sera diffusée par Prime Video.