Lorient - PSG : la condition pour que Paris soit champion

En match en retard de la 29e journée de Ligue 1, ce mercredi 24 avril, le PSG se déplace à Lorient et peut valider un nouveau titre de champion de France.

Face à l'épopée du PSG en Ligue des Champions, la Ligue 1 s'est adaptée en conséquence pour laisser plus de repos à la bande à Luis Enrique. Néanmoins, les Rouge et Bleu sont une fois sur le pont, en pleine semaine, pour un match en retard de la 29e journée de la Ligue 1. Cette fois, les partenaires de Kylian Mbappé se déplacent sur la pelouse du FC Lorient.

Grâce à sa victoire face à l'OL dimanche dernier (4-1), Paris a creusé son avance en tête du championnat. Le PSG pourrait même célébrer son 12e titre de champion de France dès ce mercredi. Pour cela, les Parisiens doivent s'imposer contre les Merlus et compter sur un revers de Monaco à Lille. Les joueurs du Rocher joueront quant à eux à 21h.

En pleine bourre (1 revers en 2024), les coéquipiers de Marquinhos impressionnent par leur résultat mais aussi leur qualité de jeu. "Nous sommes au début d'un projet, a relativisé Luis Enrique. Ce n'est pas parce que nous jouons mal un match ou deux, que nous régressons. Nous avons connu des hauts et des bas tout au long de la saison. La ligne de progression n'est pas exponentielle. Nous sommes meilleurs qu'au début de la saison. Je n'ai aucun doute et c'est le message que j'ai fait passer. Je vois mon équipe chaque fois meilleure, plus contrôler et dominer. Je vois mon équipe capable de bien défendre sans ballon. C'est différent de la culture française mais nous devons continuer à travailler notre idée de jeu. Quand vous avez un tel effectif, vous ne pouvez que penser en grand et aider l'équipe au maximum pour que tous les objectifs soient remplis."

Dans le cadre de cette 29e journée, Lorient reçoit le PSG en Ligue 1. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 19h00.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de Ligue 1, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Lorient - PSG. Ce duel des extrêmes sera diffusée par Prime Video.

Pour suivre Lorient - PSG en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à Prime Video.

La composition probable des Merlus pour ce Lorient - PSG : Mvogo - Mendy, Adjei, Touré - Katseris, Bakayoko, Louza, Théo Le Bris - Kari, Bamba, Ponceau.

La composition probable de Paris pour ce Lorient - PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez - Vitinha, Ugarte, Zaire Emery - Dembélé, Mbappé, Barcola.