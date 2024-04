Marseille - Nice : l'OM sous pression en Ligue 1

Pointé à 7 longueurs de son adversaire du soir, l'Olympique de Marseille doit à tout prix s'imposer à domicile contre Nice pour continuer à croire à une qualification européenne en Ligue 1.

C'est le charme marseillais, celui d'un club dont on ne sait plus trop quoi attendre sinon de sa capacité à surprendre. C'est aussi l'histoire d'une inconstance, d'une absence de ligne directrice dans les résultats qui fait qu'à un mois de la fin de la saison, l'Olympique de Marseille est englué dans le ventre mou de la Ligue 1, à une triste 9e place, loin des ambitions initiales.

Gasset demande de l'agressivité

Sauf qu'à 5 journées de la fin du championnat, le temps presse pour la bande à Jean-Louis Gasset, une fois encore accrochée le week-end dernier à Toulouse où elle n'a du son salut qu'à une égalisation de Moumbagna venue de nulle part au bout du temps additionnel (2-2). Un nul paradoxal car l'entraîneur marseillais avait décidé de faire tourner sur les bords de la Garonne pour ménager ses hommes mais qui ne l'a pas satisfait. Aussi, il espère voir une réaction contre Nice.

En ce sens le retour des cadres devrait faire du bien à l'OM. "J'avais laissé des cadres comme Veretout, Aubameyang ou Balerdi. Demain, on aura des cadres frais. On va être opérationnel", assure Gasset, qui a aussi annoncé que Clauss était de nouveau disponible et qu'il maintenait sa confiance à Pau Lopez pas à son avantage à Toulouse. Une bonne nouvelle car son équipe a désespérément besoin de se relancer en Ligue 1 après quatre matchs sans victoire (3 défaites et un nul).

Si Nice n'apparaît pas comme l'adversaire idéal pour cela, le fait de le recevoir au Vélodrome devrait constituer un atout indéniable. En effet, s'il patine en déplacement avec seulement 2 victoires en 15 matchs de Championnat, devant ses supporters, l'OM est métamorphosé. Cette saison, toutes compétitions confondues, seul le Paris Saint-Germain est parvenu à s'imposer sur la pelouse marseillaise. "Il faut retrouver cet état d'esprit, cette agressivité et cette efficacité qui fait que dans notre antre, on est dur à jouer", réclame Gasset qui devra à nouveau trouver les bons mots.

"Ce sera un match fondamental"

Car en face, Nice ne compte pas laisser un concurrent pour l'Europe revenir dans la course. "Ce match sera fondamental. Tout est encore ouvert de la 2e à la 10e place", sait bien Francesco Farioli qui espère que son équipe pourra profiter d'un adversaire peut-être distrait par d'autres objectifs que la Ligue 1. "Nous affrontons une équipe qui pourrait avoir la tête déjà tournée vers la demi-finale d'Europa League."

Un vœu plus qu'une réalité mais Nice est prêt pour ce duel entre clubs du sud-est de la France. Après un passage à vide, les Aiglons ont affiché un visage plus intéressant contre Lorient avec à la clé la victoire la plus nette de leur saison (3-0). "Je m'attends à un match difficile contre Nice. Ils ont eu un petit coup de moins bien mais contre Lorient (3-0), j'ai retrouvé une équipe incisive", confirme Gasset dont le problème sera autant d'aller marquer face à la meilleure défense du Championnat (22 buts encaissés, ndlr) que de bloquer Moffi et consort alors que Mbemba ne pourra pas tenir sa place. Tout dépendra encore une fois du masque que les Marseillais présenteront.