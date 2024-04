Deux joueurs de Premier League accusés de viol, qui sont-ils ?

Le championnat d'Angleterre de football est une nouvelle fois frappé par une affaire extra sportive.

Comme le rapporte le journal The Sun mardi 23 avril, deux joueurs du championnat d'Angleterre de Premier League ont été arrêtés pour des suspicions de viol. Pour l'heure, le quotidien anglais ne dévoile pas beaucoup d'autres informations. Il indique seulement que l'un des deux, âgé de 19 ans, a été interrogé sur des soupçons d'agression et de complicité de viol devant le stade de son club, avant d'être arrêté, de passer la nuit en cellule et d'être libéré sous caution.

La seconde personne incriminée, son coéquipier, également âgé de 19 ans, aurait été arrêté et interrogé le lendemain, également pour suspicion de viol, et il a lui aussi été libéré sous caution. Le viol présumé aurait eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi et la victime aurait officiellement porté plainte dans les heures suivantes.

Cette affaire rappelle une nouvelle fois les affaires extra sportives qui frappent le football et notamment la Premier League. Il y a un peu plus d'un an, un joueur de Premier League, Mason Greenwood avait été arrêté après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos montrant une jeune femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps. Le footballeur de 21 ans, " qui avait été arrêté et poursuivi dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier 2022," ne fait toutefois plus l'objet de poursuites criminelles après le retrait de témoins clés et de nouveaux éléments".