"Il y a des montres superbes avec des rubis", les révélations de Guy Roux sur un match de coupe d'Europe acheté

Un match de coupe d'Europe aurait été acheté par le CSKA Moscou selon les dires de Guy Roux.

La corruption dans le football et même dans le sport de façon générale est un véritable fléau. Il y a encore quelques jours, le patron de l'Olympique Lyonnais, John Textor, a exprimé puis maintenu de lourdes accusations, expliquant que la "manipulation des résultats est une réalité", surtout au Brésil. Aujourd'hui à la tête de Botafogo, il a accusé Palmeiras d'avoir corrompu des arbitres et dénoncé aussi des joueurs de Sao Paulo FC et Fortaleza, coupables à ses yeux d'avoir manipulé des résultats pour favoriser Palmeiras.

Si les faits sont "récents", d'autres ressurgissent régulièrement, qui touchent parfois des compétitions ou des matchs qui ont marqué l'histoire du foot tricolore. C'est le cas du match Auxerre - CSKA Moscou, en quart de finale de la Coupe de l'UEFA en 2005. À l'époque, l'AJA de Guy Roux, coach emblématique des Bourguignons, s'incline sur le score de 4-0 au match aller avant de se rattraper et sauver l'honneur au retour en s'imposant 2-0.

"Une anecdote qui pourrait nous valoir la prison" (Guy Roux)

Dans une interview accordée au Figaro mercredi 24 avril, Guy Roux est revenu avec amertume sur cette défaite et l'élimination, parlant même d'un "vol". "L'arbitre était acheté", accuse-t-il. "Au match retour, je vais vous raconter une anecdote qui pourrait nous valoir la prison (sourire). Après le match aller, j'avais des suspicions et j'ai demandé à un gars de chez nous d'aller fouiller les sacs des arbitres pendant le match. Il revient me voir, blême, et me dit : "Il y a des montres superbes avec des rubis".

"J'avais dix minutes pour prendre la bonne décision. Six mois avant ce match, j'avais décidé d'arrêter avec Auxerre, personne ne le savait. Si je décide d'appeler les flics et les instances, on les dénonce, je vais faire virer les quatre arbitres allemands et moi, je serai le gars à l'origine de ce scandale, mais pas la personne qui a fait 894 matchs de Ligue 1 et porter l'AJA en Europe. Je n'ai pas pris la bonne solution. Je n'ai rien dit. Et j'ai été encore plus imbécile en ne piquant pas les montres (rires)."

Malgré les accusations assez graves, aucune enquête n'a été ouverte depuis 2005, ni la moindre suspicion émise à propos de cette rencontre européenne. Et rien ne dit que 19 ans plus tard, l'UEFA se saisisse du dossier pour ouvrir un éventuel dossier...