Bayern Munich - Real Madrid : Vinicus héroïque, Kim fautif… le résumé du match

23:01 - Le Bayern Munich et le Real Madrid se quittent dos à dos (2-2)

Outrageusement dominés durant les vingt premières minutes, les joueurs de Carlo Ancelotti ont su faire le dos rond, grâce à un grand Lunin (1er, 6e) et à la maladresse des Bavarois. Juste après avoir desserré l'étau, le Real Madrid a piqué grâce à ses hommes forts. Sur un appel contre appel, Vinicius a mystifié Kim. Kroos a tout vu avec une passe lumineuse dans l'axe. Au duel avec Neuer, le Brésilien a glissé le ballon dans le petit filet (0-1, 20e). Simple, comme un match du Real en Ligue des Champions. À la pause, Thomas Tuchel a décidé de modifier sa stratégie en passant à trois au milieu avec une pointe basse (Laimer) et en changeant Musiala et Sané de côté. Un choix payant. Décalé sur le côté droit par une transversale de Laimer, Sané, à l'angle de la surface, a déclenché une frappe soudaine et puissante dans le côté fermé. Lunin ne s'y attendait pas (1-1, 53e). Sonné, le Real Madrid a craqué à l’image de Vazquez. Le latéral droit, qui a suppléé Carvajal (suspendu), a fauché Musiala dans la surface. Kane s’est occupé de la sanction (2-1, 55e). Mais, à l'image du premier but encaissé par son équipe, Kim a été une nouvelle fois fautif en fauchant Rodrygo. Vinicius a répondu à l'Anglais sur pénalty (2-2, 86e). Le Real Madrid est une nouvelle fois revenu de nulle part.