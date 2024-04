Bayern - Real Madrid : Ancelotti face à un grand casse-tête

En demi-finale de la Ligue des Champions, ce mardi 30 avril, le Real Madrid se déplace à l'Allianz Arena pour défier le Bayern Munich. C'est un choc cinq étoiles.

Dans le majestueux écrin de l'Allianz Arena, la Ligue des Champions réserve un duel entre deux mastodontes du football européen : Bayern Munich - Real Madrid. Les deux formations cumulent vingt titres en C1 (14 pour le Real Madrid, 6 pour le Bayern Munich).

Tombeur du vainqueur sortant Manchester City au tour précédent (3-3 ; 1-1 t.a.b : 4-5), le Real Madrid, proche d'un nouveau titre en Liga, vise un nouveau doublé. Et les bonnes nouvelles affluent en vue de cette double confrontation. Les Merengue pourraient bien retrouver Courtois et Militão : "Ils ont des chances de revenir avec nous, a informé Carlo Ancelotti. Nous verrons si Thibaut (Courtois, NDLR) peut être présent contre Cadix. À l'heure actuelle, je pense que oui. Nous le verrons au fil des matchs. Militão a montré qu'il pouvait revenir à son meilleur niveau, maintenant il a plus de temps pour s'améliorer. Nous sommes très satisfaits à cet égard." Victimes de virus, Bellingham et Rodrygo seront bien aptes pour ce grand rendez-vous.

Les incertitudes sont en revanche plus nombreuses du côté du Bayern Munich. Upamecano (cheville), Musiala (tendon d'Achille), Sané (os pubien). De quoi inquiéter Thomas Tuchel : "Nous avons regardé les matchs du Real Madrid à plusieurs reprises avec mes analystes. Si vous regardez leurs buts et leurs occasions et que vous rembobinez 10 secondes en arrière, vous ne les voyez pas venir. Tout semble être sous contrôle, alors que le Madrid est en infériorité numérique dans la zone, mais vous avancez de quelques secondes et là, les buts arrivent soudainement." Mais l'ex-manager du PSG s'est livré à un pronostic étonnant : "Serge (Gnabry, NDLR) sera disponible pour ce Bayern - Real Madrid. Je pense qu'il jouera et qu'il marquera."

Dans le cadre des demi-finales, en ce mardi 30 avril, la Ligue des Champions offre un choc Bayern - Real Madrid. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00 par Clément Turpin.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de la Ligue des Champions, vous aurez le choix de la chaîne pour ce Bayern - Real Madrid. Ce choc sera diffusé par Canal + Foot et RMC Sport 1.

Pour suivre Bayern - Real Madrid en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix en ce mardi 30 avril. Vous pouvez souscrire à des abonnements via MyCanal ou Rmcsport.tv pour rejoindre Canal + Foot et RMC Sport 1.

La composition probable des Bavarois pour ce Bayern - Real Madrid : Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sané, Musiala (ou Müller), Guerreiro (ou Gnabry) - Kane.

La composition probable des Merengue pour ce Bayern - Real Madrid : Lunin - Mendy, Rüdiger, Tchouameni (ou Militão), Vazquez - Camavinga, Kroos, Valverde - Bellingham - Vinicius Jr., Rodrygo.