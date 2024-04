DIRECT. Bayern Munich - Real Madrid : avalanche d'occasions... suivez le match

Le Bayern Munich est entreprenant dans ce début de partie. Musiala a percuté dans la surface de réparation, et il a glané cette situation de but.

Tombeur de Manchester City lors des quarts de finale, le géant espagnol poursuit sa quête d'une 15e couronne européenne à l'Allianz Arena. Et si les deux rivaux ont croisé le fer de nombreuses fois dans les années 2010 avec 8 rencontres en Ligue des Champions (quatre victoires pour le Real, deux nuls, deux victoires pour le Bayern), ils n'ont plus connu d'affrontements depuis 2018 en C1. Cette année-là, le Bayern Munich avait été éliminé en demi-finale par le futur vainqueur de la compétition.

20:40 - La prédiction osée de Thomas Tuchel avant ce Bayern - Real Madrid

L'ex-entraîneur du PSG a fait un pronostic étonnant : "Nous avons regardé les matchs du Real Madrid à plusieurs reprises avec mes analystes. Si vous regardez leurs buts et leurs occasions et que vous rembobinez 10 secondes en arrière, vous ne les voyez pas venir. Tout semble être sous contrôle, alors que le Madrid est en infériorité numérique dans la zone, mais vous avancez de quelques secondes et là, les buts arrivent soudainement... Mais Serge (Gnabry, NDLR) sera disponible pour ce Bayern - Real Madrid. Je pense qu'il jouera et qu'il marquera."