Dortmund - PSG : un énorme doute pour Luis Enrique avant la demi-finale de Ligue des champions

Dortmund accueille le PSG ce mercredi 1er mai, à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Un gros doute subsiste sur le banc parisien avant la rencontre.

Le Borussia Dortmund est l'invité surprise du dernier carré de la Ligue des champions. Le club allemand s'est défait de l'Atletico Madrid en quart de finale après avoir disposé du PSV Eindhoven en huitièmes de finale. Mais les Allemands n'ont pas préparé cette demi-finale face au PSG idéalement, avec un revers cuisant sur la pelouse de Leipzig le week-end dernier en championnat allemand (1-4). "C'est exactement la même chose qui nous attend mercredi contre Paris", a déclaré l'entraineur de Dortmund, Edin Terzic, à l'issue du match.

Paris a aussi été en grande difficulté en Ligue 1 avant d'affronter le Borussia Dortmund. Le PSG a arraché le nul samedi, dans les derniers instants face au virtuel barragiste du championnat, le Havre (3-3). Malgré tout, le lendemain, Paris devenait officiellement champion de France pour la 12e fois de son histoire. Une bonne chose de faite pour les joueurs de Luis Enrique qui ont déjà acquis un deuxième titre cette saison après le Trophée des Champions. Reste donc la Coupe de France et la Ligue des champions pour viser un quadruplé historique.

Dans la plus grande des compétitions européennes, le PSG vient de se sortir d'une double confrontation animée face au FC Barcelone et une brillante victoire en Espagne (4-1). "Dortmund ? On est prêts. Prêts à gagner les deux matchs", a assuré Luis Enrique après le match nul face au Havre. Mais il y a un mais...

Quelles compostions probables pour Dortmund - PSG ?

Dans le onze attendu pour Paris, il y a en effet un gros point d'interrogation autour d'un joueur. En effet, la présence de Nuno Mendes reste incertaine. Beraldo pourrait occuper le couloir gauche si le Portugais manquait à l'appel. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Beraldo - Vitinha, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.

L'entraîneur de Dortmund Edin Terzic devra quant à lui composer sans plusieurs joueurs importants de son effectif. Haller, Bensebaini, Malen et Maatsen devraient manquer cette demi-finale aller. Un doute subsiste également autour de Mats Hummels qui est sorti sur blessure face à Leipzig ce samedi. Le XI probable de Dortmund : Kobel - Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf - Can - Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens - Fullkrug.

A quelle heure débute le match Dortmund - PSG ?

Le match Dortmund - PSG débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera au Signal Iduna Park de Dortmund en Allemagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Dortmund - PSG ?

Deux chaines diffuseront la rencontre entre Dortmund et le PSG. Canal+ et RMC Sport 1 diffuseront la demi-finale aller de la Ligue des champions. L'Anglais Anthony Taylor sera l'arbitre.

Quelle diffusion streaming pour le match Dortmund - PSG ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Dortmund - PSG. RMCSport.tv et MyCanal diffuseront aussi le match sur leur plateforme de streaming.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Dortmund - PSG ?

Betclic : 2,75; 3,58; 2,40

Unibet : 2,75; 3,55; 2,40

Winamax : 2,80; 3,50; 2,40